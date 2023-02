VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -Este pasado viernes 17 de febrero, se realizo la ceremonia y convivio por la jubilación de cinco profesores del sistema de telesecundarias, donde se les reconoció el deber cumplido ante los alumnos y la sociedad en general, su tiempo de esfuerzo en bien de la educación de la juventud.

Los Profesores jubilados son Alfonso Hernández Puente, Juvenal Mercado Vargas, María Teresa Gómez Pulgarín, Jesús Soto Flores y J. Carmen Valadez Fernández, quienes recibieron el abrazo y agradecimiento sincero de las personas que asistieron a esta reunión y convivio, donde las autoridades de diferentes niveles les brindaron palabras de gratitud, reconocimiento y amor por el deber de haber cumplido el tiempo necesario ante el alumnado.

Se jubilan maestros de telesecundaria en Poanas./ Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Poanas

La presidente municipal Irma Araceli Aispuro dijo en su mensaje reconocerles el deber cumplido, el cierre de un ciclo de vida, de esfuerzo, dedicación, esmero y amor que durante décadas fue vertido en cada uno de ellos a los alumnos y alumnas a quienes ustedes ayudaron a concluir su educación básica.

Además de la presidente municipal Araceli Aispuro, asistieron Jesús Ernesto Sifuentes, secretario de organización del sindicato estatal del magisterio, Sonia Yaneth Hernández Carrillo, Supervisora de la Zona Escolar número 4, Erick Emmanuel Mendoza Álvarez, secretario Delegacional, José Carlos González Valadez, secretario de Organización.

Araceli Aispuro, detallo su reconocimiento a grandes maestros de en el servicio de telesecundarias, “quiero comentarles que yo conozco esos sentimientos encontrados, yo ya viví esa etapa como maestra jubilada, yo también tuve y me organizaron un evento de este tipo, el simplemente recordar desde el primer día que se asiste como docente a una institución, empieza uno a sentir cierta melancolía, tristeza, ya nos vamos"

"Pero ahora ya no vamos a servir en otra etapa, yo ya di todo lo que tenía que dar en la escuela, créanme que esto es un ejemplo que no termina en la escuela o en nuestro trabajo en base a los años laborados, yo busque de alguna manera otro proyecto a nivel municipal y me queda claro que todo lo que ustedes busquen maestros que hoy se retiran de las aulas, lo van a encontrar, porque todo es cuestión de querer”, dijo.