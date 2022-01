Se retira Nancy Vázquez de Morena

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM). –En un audio enviado a un grupo de personas pertenecientes al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la ex diputada local por este partido Nancy Carolina Vázquez Luna, se despide de quienes ahora son sus ex compañeros de partido, señalando que ya no hay condiciones para pertenecer a dicho instituto político.

Manifestó Nancy Vázquez, que se va de Morena muy agradecida con el parido, con quienes le dieron la oportunidad de trabajar y servir desde ese instituto, pero también recordó que en su momento ella y su equipo se sumaron con todas sus fuerzas para lograr que Andrés Manuel López Obrador, fuera presiente de México, de ahí que reitero, no hablare mal, ni del partido ni de mis ex compañeros, simplemente ya no hay condiciones y me despido de Morena, recalco.

Si fue clara al señalar que se va decepcionada del comportamiento del dirigente Estatal de Morena Otniel García Navarro, ya que al momento de que se tomó la decisión de quien o como sería la candidatura a presidente municipal de Nombre de Dios, no hubo una llamada, unas palabras o una palmada para sentirse cobijada, protegida, al contrario, ya no contesta las llamadas y no da la cara para platicar, y eso no es correcto.

De la precandidata al gobierno del Estado Marina Vitela, dijo que tampoco diría nada en su contra, “jamás hablare mal de nadie, mucho menos de otra mujer, pero si es claro que ya no responden una llamada, no dan la oportunidad de dialogar, y en ese momento se cierra un ciclo, les agradezco mucho la oportunidad de servir, pero hoy me retiro de Morena”, apunto.

Aseguro la también ex alcaldesa de Nombre de Dios, que considera que aún le queda mucho por hacer y dar en la vida política, nos faltaba mucho por trabajar en Morena, hoy nos vamos a buscar otros horizontes donde podamos seguir sirviendo al pueblo y a la ciudadanía en general.