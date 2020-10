Sería trágico para la actividad económica de México una nueva cuarentena: Canacintra

GÓMEZ PALACIO, Dgo . (OEM).- “Sería muy trágico para la actividad económica de todo México en caso de que las autoridades de salud del país decretaran una nueva cuarentena por el Covid”, afirmó Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“Además tenemos reportadas 2 mil 800 empresas adheridas a Canacintra de un total de 53 mil empresas afiliadas en todo el país que han cerrado en estos 8 meses de pandemia, pero no es una cifra definitiva”, dijo.

Agregó que según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), coincide con nuestras cifras del Centro de Estudios Económicos, se habla de que México pudieran estar cerrando alrededor de 500 mil empresas en tan sólo este año 2020, entre empresas formales e informales, porque hay que recordar que son cerca de 6 millones de unidades económicas, pero nada más una fracción de ellas está en la formalidad.

Se le cuestionó sobre cuantos empleos se estarán perdiendo en este año y respondió, ”también esto es un tema de formalidad e informalidad, de 1 millón de empleos que se perdieron del 15 de marzo al 31 de julio, se han generado alrededor de 220 mil a 250 mil entre agosto, septiembre y lo que va de octubre, sin embargo, tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque el mercado laboral tiene una estacionalidad en donde normalmente se contrata personal en verano y a finales de año hay despidos y esto así sucede año con año, pero no tenemos la certeza de que esto se mantenga”.

Las empresas que no son esenciales vienen de estar paradas 90 días, esto entre abril y junio y esto mermó su flujo de efectivo, sus reservas, hay falta de liquidez, además no hubo ningún apoyo fiscal de importancia, pues la política fiscal del gobierno federal fue nula y esto dejó a las empresas sin ingresos, pero con la obligación de seguir pagando impuestos y servicios.

Comentó “Se metió un programa de la banca para generar 4 meses de gracia, que muchas empresas han usado pero se llegó el momento de cubrir pagos porque ya se terminó ese período de 4 meses y ahora este es el momento de la verdad, porque si muchas empresas no han llegado a su punto de equilibrio, es decir, si sus ingresos no son suficientes para pagar sus costos o sus gastos, pues vamos a tener un problema de insolvencia y no voy a tener para poder pagar sus créditos”.

Sin duda que el 2021 será un año complejo porque aún no tenemos definido el fin de la pandemia por el Covid-19, pero aun si se llega a concretar una vacuna a principios de año, en aplicarle la vacuna a 130 millones de mexicanos, nos llevaría prácticamente todo el año.