Si mi trabajo genera posibilidades para contender en 2022, estaré listo: Carlos Maturino

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Siempre estaremos en la mejor manera de construir con el Partido Acción Nacional (PAN) y si en esa ruta el trabajo que haga como diputado federal y como militante del PAN, me genera alguna posibilidad para poder contender o encabezar una posible alianza para el próximo 2022, estaré encantado de hacerlo, así lo expresó el diputado federal Carlos Maturino Manzanera

En rueda de prensa que ofreció en Gómez Palacio, Durango, donde abordó el tema de la Ley de ingresos del Paquete Fiscal para el próximo año, Maturino señaló la cerrazón, falta de debate, pues con esta ley se hace un terrorismo fiscal donde se pretende que los jóvenes que cumplen 18 años entren a un régimen federal de contribuyentes, aún y cuando este sector de la población no están en una vida productiva activa.

Sin embargo, agregó que en el tema del trabajo en el Congreso de la Unión, indicó que le está absorbiendo el 100 % de la responsabilidad, pero se está trabajando para que el ejercicio legislativo lo hagamos de mejor manera.

Carlos Maturino, diputado federal/ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

En cuanto al tema político, dejó en claro que está analizando la ruta, agregó, “primero yo quisiera ver que los partidos que fuimos coaligados en la elección pasada (PRI-PAN-PRD), pudieran ponerse de acuerdo para ver si hay una posible alianza para el año 2022”.

Agregó que se encuentra en la mejor manera de construir con el PAN "y si en esa ruta el trabajo que Carlos Maturino haga como diputado federal y como militante panista, le genera alguna posibilidad para poder contender o encabezar a la posible alianza, estaré encantado de hacerlo”.

Pero hoy el reto que tengo, es poder dar este mensaje a los duranguenses de que mi responsabilidad como legislador federal la estoy haciendo y lo estoy cumpliendo con cabalidad, porque la gente lo que quiere más que tema de partidos, quiere que nosotros realmente le demos resultados y hoy estamos trabajando para poder realmente dar resultados y levantar la voz en el congreso de La Unión, sobre todo conscientes de lo que estamos viviendo en la actualidad.

Afirmó que hoy tenemos un país que no lleva rumbo, un país que nos llevan al fracaso, pero sobre todo, un país que no tiene políticas públicas que beneficien a los mexicanos y especialmente los duranguenses.

Al retomar el tema político señaló que esperará los tiempos y si hay las condiciones de que su trabajo se pueda valorar y en caso de que se pueda presentar una posible candidatura para el próximo año, aseguró tajante que estará listo y si no añadió que será el primero que se sumará a quien encabeza la candidatura al Gobierno estatal, que ojalá que fuera de una posible alianza que nos permita ganar, si es así ahí estaré y si es un servidor el que tendrá, estamos listos para dar la batalla.

Se le cuestionó sobre la probabilidad de qué los priistas puedan sumarse a avalar el proyecto de la Reforma Energética, esto pudiera generar una ruptura a la posible alianza?, respondió, “Estoy seguro y tengo muy clara la visión porque vamos en una alianza legislativa con el PRI y con el PRD, yo no quisiera meterme en una decisión que será de la fracción priista, pero como diputado panista, creo que si no vamos juntos en los temas torales para México, no podemos ir juntos en los temas electorales”, concluyó Carlos Maturino.