Sin enjambres en panteones de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- La Dirección de Protección Civil inició con un intenso recorrido por todos los panteones del municipio, con el objetivo de quitar y evitar que el próximo 2 de noviembre, los enjambres de abejas representen un peligro para las familias que acuden a visitar a sus seres queridos.

Así lo dio a conocer el director de Protección Civil, Omar Sánchez Ayala, quien informó que la campaña de “Eliminación de riesgos” arrancó este martes 17 de octubre, en el cual ya se retiraron dos enjambres en el panteón de la comunidad de Santa Catalina de Siena, lugar donde en años anteriores se vivió una amarga experiencia luego de que las abejas atacaran a una familia, donde una menor perdió la vida.

Trabajan para evitar que el 2 de noviembre, las abejas representen un peligro para las familias que acuden a visitar a sus seres queridos / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Guadalupe Victoria

Por ello, se busca capturar los enjambres que sean detectados en el interior de los panteones y que representen un riesgo para los visitantes, mismo que se entregan a personas que se encargan de cuidar y ver por el bien de las abejas, la Dirección de Protección Civil no las elimina, solo las remueve para prevenir algún incidente con las abejas.

También visitaron el panteón de la comunidad de Ignacio Ramírez, donde no hubo necesidad de realizar ninguna actividad, pues no se detectó ningún enjambre, pero la campaña continuará en el resto de los panteones del municipio, y de ser necesario, si la ciudadanía o las autoridades auxiliares informan sobre la presencia de algún enjambre en estos días, de inmediato se atenderá, "pues se tienen instrucciones precisas del alcalde David Ramos Zepeda, de estar muy atentos a que este próximo dos de noviembre no se tengan incidentes de este tipo, púes se pueden prevenir", dijo.

El pasado martes de 17 de octubre arrancó la campaña de “Eliminación de riesgos” en este municipio / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Guadalupe Victoria

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía, para que si se llega a detectar un enjambre de abejas que pueda representar algún peligro, no solo en los panteones del municipio, si no en cualquier otro lugar, se comuniquen de inmediato a Seguridad Pública Municipal al teléfono 676-88-200-70, y se atenderá de inmediato el reporte, recordando que cualquier tipo de incidente o accidente, se puede prevenir su se actúa o detecta con tiempo.