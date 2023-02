Sindicalizados de Conalep piden anulación de proceso interino en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Un grupo de profesores que trabajan en el Centro Mexicano Francés Conalep, expresaron públicamente sobre una serie de ilegalidades en el actual proceso interno para la renovación de la mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores Académicos Conalep (SUTAC), de la cual se denunció ante el Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango y se ha hecho caso omiso.

Así lo expresó Omar Sánchez Carranza, maestro quien dijo tener 21 años de antigüedad en el Conalep Gómez Palacio, y quien fue secundado por un grupo de maestros sindicalizados, quienes informaron que durante el proceso de la renovación de la mesa directiva del sindicato, detectaron una serie de ilegalidades, mismas que dieron parte en forma oportuna a la Secretaría del Trabajo, que lejos de hacer su función, violentaron los derechos de los quejosos, de ahí que a dicha dependencia los hacen cómplices por omitir la solicitud de intervención.

Cabe mencionar que la los trabajadores sindicalizados de Conalep Gómez Palacio suman poco más de 60, sin embargo, el 50 % son los que están inconformes y se manifestaron públicamente.

Detalló, “Han llegado validar el proceso en cosas tan burdas como que la persona que convoca y encabeza la planilla denominada ‘Continuidad’ es Blas Escobedo, dicha persona ya no es empleado de la institución desde el pasado 1 de diciembre del año 2022”.

Así como otro caso que ni siquiera se tomaron la molestia de cotejar que es el padrón de miembros activos, beneficiando al grupo que durante 18 años ha tenido el control del sindicato para beneficio solamente de unos cuantos, es decir, sólo 5 personas son los que se quieren beneficiar a perpetuidad, pues manejan de manera ilegal las cuotas sindicales.

Agregó, “Esta persona -Blas Escobedo- hace alarde de tener protección y respaldo de funcionarios de primer nivel del gobierno federal para hacer y deshacer todo tipo de desórdenes dentro de la institución, para ello utiliza fotos que tiene con funcionarios federales para amedrentar e inducir que voten por él”.

Incluso diciendo que si no continúan ellos, está en riesgo nuestro contrato colectivo, cosa que ya confirmamos con las autoridades que es falso, porque fuimos una comitiva a la ciudad de México en varias secretarías y dependencias federales y corroboramos que Blas es una persona que ha falseado la información”.

Con base a lo anterior, dijo, “Exigimos que el Gobierno del Estado nos ayude para que podamos dar fe y legalidad al proceso de renovación, así como en el Tribunal Laboral Burocrático para que tomen cartas en el asunto de nuestra denuncia”.

Lamentó que la convocatoria salió el pasado 17 de febrero del presente año, firmada y avalada por Blas Escobedo quien está despedida del plantel Conalep, pero que quiere perpetuidad en el SUTAC y buscar su reinstalación, ya que en la planilla “Continuidad” va como secretario general, pero no tiene la validez alguna, porque por medio de estatutos no puede pertenecer a un sindicato ya que no está dentro del plantel laboral.

Para concluir, Omar Sánchez solicitaron apoyo del gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal para que les ayude y se anule la ilegalidad que se pretende cometer y se garantice el debido proceso en la integración de la mesa sindical.