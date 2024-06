Supervisarán que quintas de Gómez Palacio cuentan con licencia de funcionamiento

Gómez Palacio, Durango (OEM).- María Isabel Macías directora de Protección Civil de Lerdo, informó que las tragedias como la que se suscitó en una Quinta de Lerdo donde un niño de 3 años de edad murió ahogado se pueden evitar si los padres de los menores no los descuidan, compartió que lamentablemente hay giros de este tipo que no cuentan con su licencia de funcionamiento.

Aunque la funcionaria no precisó cuántos establecimientos con el giro de quintas no están debidamente avaladas o con su respectiva licencia de funcionamiento existen varias de ellas que operan de esta forma con el argumento de que quienes las utilizan “aseguran” que son las que eventos particulares y que no se renta el sitio.

En contexto, este fin de semana lamentablemente un menor de edad murió ahogado en una de estas quintas ubicadas en el Municipio de Lerdo justo cuando sus papás presuntamente estaban distraídos en la parte final de la fiesta o celebración juntando desechables y al instante que se percataron que no veían al menor se dieron cuenta del fatídico accidente que se pudo haber evitado.

“Se descuidaron del niño donde andaba y ya cuando lo encontraron lo encontraron en la alberca, inmediatamente dicen que lo sacaron, lo trasladaron al Hospital General pero pero ahí ya lo declararon sin signos vitales”.

“De parte de nosotros lo que hacemos es cuando la Quinta solicita su dictamen de Protección Civil para su Licencia de funcionamiento nosotros vamos y hacemos una inspección a la Quinta, que cuente con señaletica, que cuente con un reglamento, en la alberca se tiene que tener la profundidad y el chapoteadero de cuánto está”, expuso.

Ante ello destacó Macías Sifuentes que piden a los propietarios que acaten dichas disposiciones, “sin embargo si tenemos un número de quintas que no cuentan con licencia de funcionamiento, operan pero desafortunadamente cuando van los de Prevención Social que le corresponde este tipo de supervisión cuando van siempre les dicen que se las prestan sus amigos, que son fiestas propias, que no se rentan”, añadió.

Por último lanzó un exhorto a los padres de familia para que pongan atención a sus hijos ya que se tiene la creencia de que con un chaleco o salvavidas es suficiente, y no, “ya podemos nosotros estar tranquilos y la verdad es que no, es cuando más riesgos corren, lo que siempre he dicho es que creemos que eso nunca a nosotros nos va a pasar, creemos que eso le pasa a otra gente y la verdad es que no”, reiteró.