¿Te picó un alacrán? Cruz Roja de Poanas ya cuenta con suero antialacránico

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –Con la gestión realizada por la presidenta de este municipio Irma Araceli Aispuro, se logro llevar hasta esta municipalidad por lo menos 100 dosis de suero antialacránico, mismo que una parte fue entregado al hospital integral, otra a la Cruz Roja y una parte la dirección de protección civil, esto con la intención de prevenir alguna desgracia en estos días que son muy comunes los piquetes de alacranes.

Al ser abordada sobre el tema la presidenta municipal Araceli Aispuro, detalló que fue informada de estas dependencias que no se tenia este suero con que se previene y en muchas ocasiones se ha llegado a salvar la vida de un ser humano, de ahí que tocó las puertas necesarias y al final de cuentas se le respondió favorablemente con la entrega de por lo menos 100 dosis de este suero, mismo que ya está entregados en los tres puntos, y si algún ciudadanía sufre de alguna picadura, puede acudir a cualquiera de estos lugares lo más pronto posible.

Recordó la alcaldesa, que como Ayuntamiento tiene designado a vario personal trabajando en el hospital integral / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Se le cuestionó sobre la problemática que se vive en el hospital integral de esta cabecera, donde no se tiene el personal necesario para la atención de la salud de la población, reconociendo Araceli Aispuro, que efectivamente se ha estado buscando y platicando con la secretaria de salud en el estado Irasema Kondo, haciéndole ver la problemática de la falta de personal, teniendo que los días martes y jueves este lugar esta cerrando a la atención de la ciudadanía, porque no se tiene el personal suficiente para su funcionamiento.

Imagen ilustrativa / Se le cuestionó sobre la problemática que se vive en el hospital integral de esta cabecera / Foto: Pixabay

También informó que la misma secretaria de Salud, le ha informado que no se han podido encontrar doctores que quieran venir a trabajar y prestar sus servicios en este municipio, lo mismo esta pasando con otros municipios, no hay personal medico que quiera dejar la ciudad por acudir a los municipios a trabajar, y se esta buscando el como solucionar este problema, ya que en Poanas se tiene un hospital de primera, equipado, moderno y con todo lo necesario, pero no hay personal que quiera venir a trabajar a esta zona del estado.

Imagen ilustrativa / Se logró llevar hasta esta municipalidad por lo menos 100 dosis de suero antialacránico / Foto: archivo | El Sol de Durango

Recordó la alcaldesa, que como Ayuntamiento tiene designado a vario personal trabajando en el hospital integral, para ayudarle a la secretaria de salud a tener en buen funcionamiento este lugar, pero falta personal médico, y es muy probable que como gobierno municipal participen también con la contratación de algún doctor para que se pueda atender a al ciudadanía, pero también se esta en espera que la secretaria de salud en el estado, haga su parte y cumpla con su compromiso de tener un hospital brindando servicio las 24 horas del días, los siete días de la semana.

Apuntó Araceli Aispuro, que este tema del hospital ya lo llevó hasta la capital del país, ya se lo planteo al gobierno federal como una prioridad, la salud de las familias de Poanas, pero lamento que hasta el momento no ha recibido respuesta favorable de parte del gobierno federal, como también falta que el gobierno del estado cumpla al 100 por ciento con la contratación de médicos, “sabemos que no quieren los doctores salir a trabajar a los municipios, pero seguiremos insistiendo, buscando y trabajando juntos para solucionar este problema”, dijo.