Vecinos de Librado Rivera denuncian abandono por autoridades municipales

LIBRADO RIVERA, Pánuco de Coronado, Durango (OEM). - Vecinos de esta comunidad han señalado a esta corresponsalía sentirse completamente abandonados por la actual autoridad municipal presidida por el alcalde Rogelio Flores Guerrero. A casi un año de su gobierno, aún no ha cumplido ninguno de los compromisos que asumió durante su campaña electoral. Incluso, algunos vecinos afirman no haber podido verlo en sus oficinas porque siempre le dicen que está muy ocupado.

Uno de los compromisos principales que hizo con esta comunidad durante su campaña fue mejorar el camino de acceso en perfectas condiciones. En esas visitas realizadas tanto por el ahora alcalde, entonces candidato, como por su equipo de campaña, siempre criticaron a las autoridades pasadas por abandonar a Librado Rivera y a sus habitantes. Aseguraron que ellos, como gobierno, serían diferentes y atenderían las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, a casi un año de su mandato, el abandono no solo es igual que en las administraciones anteriores, sino que parece incluso peor. Los gobernantes anteriores, al menos, se presentaban y atendían a los ciudadanos que acudían a plantear sus problemas. En el caso del camino, al menos simulaban enviar maquinaria y material para hacer reparaciones, pero ahora ni siquiera eso sucede. Al llegar a la oficina, la secretaria los atiende de mala manera y afirma que el presidente no está o está demasiado ocupado para recibirlos.

Los entrevistados consideran que esta comunidad siempre ha tenido muy mala suerte con los gobiernos municipales y estatales, ya que se sienten abandonados y desatendidos. Incluso uno de los entrevistados, que vive en Estados Unidos, menciona que cada vez que visita a su familia en el pueblo, todo sigue igual, sin cambios que beneficien a la población y con el camino en pésimas condiciones. "Librado Rivera siempre ha estado abandonado, y se pensó que con un gobierno municipal de Morena todo cambiaría, pero al parecer fue peor", reiteró.

Otro vecino entrevistado, residente de esta comunidad, comentó que en ocasiones han logrado dialogar con miembros de la administración municipal. Sin embargo, cuando se les pide atender las problemáticas locales, les responden que como población ya están siendo atendidos gracias a programas federales como "Sembrando Vida", apoyos a adultos mayores y becas para jóvenes. No obstante, este pretexto no puede usarse para no cumplir con las responsabilidades propias del municipio. Lo que el gobierno federal entrega es su deber legal, y no debe ser utilizado para eludir los compromisos municipales, afirmó.