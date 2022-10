Necesario aplicar una tarifa justa en el cobro del recibo de agua: Rodolfo Corrujedo

"Inversionistas buscan a Durango por el tema de la seguridad y por el tema del agua, por eso es necesario aplicar una tarifa justa en el cobro del recibo, principalmente para lograr la preservación, y poder contar con agua los próximos 20 o 30 años", así lo manifestó Rodolfo Corrujedo Carrillo, director de Aguas del Municipio de Durango (AMD).

Señaló “la propuesta que se está trabajando, que incluso está siendo analizada por la comisión de hacienda de cabildo, va en ese sentido, que quien tenga consumos bajos, que vea reflejado un incremento muy pequeño, pero que si sea progresivo, es decir que quienes consuman más de 20 a 25 metros cúbicos, que tengan un cobro más alto”.

Un cobro justo, es un circulo virtuoso, “la gente que pague lo justo, que pague lo adecuado, y que el ingreso sirva para hacer más obra, y que la obra sirva para tener más agua, y al tener más agua, tener más bienestar y una ciudad más competitiva para la inversión”.

El precio de un metro cubico de agua en el Municipio de Durango, es de 8.70 pesos promedio, y en caso de darse un incremento a quienes están gastando mucho alcanzaría un 20%, pero no sería de manera general, “solo a los que están consumiendo más”.

Dijo que no es una medida recaudatoria, sino tratar de que no se gaste más agua, que no se desperdicie, eso es lo que buscan las tarifas altas, “proteger el agua, evitar desperdicios y evitar que la gente no valore lo que tiene”.

Reconoció que anteriormente ya se habían hecho propuestas para incrementar el cobro del servicio de agua potable en la capital, pero se habían rechazado, sin embargo precisó “tenemos confianza en que se vea en otra óptica”, sobre todo ante la situación de desabasto de agua que ya ha alcanzado a otras ciudades.

Es necesario cuidar el agua, y que no ocurra en Durango una situación similar a lo que ya están pasando en otras ciudades y que después digan que no se hizo nada para prevenir la escasez de agua.