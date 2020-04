No asistieron a reunión IMSS e ISSSTE: Ramos

Lamenta el diputado local David Ramos el que no hayan asistido los delegados del IMSS e ISSSTE a la reunión convocada por el Congreso local para analizar la atención de la pandemia Covid-19 y le explicaran al derechohabiente y a sus trabajadores del por qué no se cumplen protocolos y por qué no tienen gel antibacterial y cubrebocas, productos que los propios médicos y enfermeras están comprando de sus ingresos

Dijo que la Comisión de Salud del Congreso del Estado convocó a una reunión al Secretario de Salud, Sergio González Romero y a los Delegados de los Institutos de Seguridad Social tanto del sector privado como de los trabajadores al servicio del estado, sin embargo los delegados no atendieron el llamado, lo cual es lamentable.

Expresó que la idea de convocarlos era para saber la situación que se vive con la enfermedad del Covid-19 y de esa manera los legisladores poder coadyuvar con ellos en lo que sea necesario.

Agradeció la presencia del secretario de salud, quien sí nos informo y nos dio a conocer sobre las acciones y proyectos que tienen. Ante ello, en voz de Carlos Maturino Manzanera se hizo el compromiso de los legisladores de trabajar de manera conjunta e inclusive hacer modificaciones al presupuesto para atender esta problemática de salud y económica.

Es lamentable que los delegados del IMSS e ISSSTE no hayan asistido a la comparecencia, esto es un reflejo de lo que está haciendo el gobierno federal: minimizar un problema de salud tan complicado.

Comentó que en el caso del IMSS se vive una situación muy grave, en donde presenta múltiples carencia como el hecho de que el personal tenga que comprar sus cubrebocas y gel antibacterial ante la falta de presupuesto. Además no atienden de manera correcta los protocolos, hay un pésimo manejo de esta problemática por parte de los directivos.

También en el Congreso se han recibido las inquietudes de la parte patronal, quienes no saben si el IMSS va otorgarles algunas apoyos como puede ser el caso del pago de las cuotas obrero-patronal que se realizan cada mes, no saben si tendrán alguna prórroga de tiempo.