No garantiza Capufe seguridad en supercarretera Durango-Mazatlán

Ante las malas condiciones en las que se encuentra la Súper carretera Durango-Mazatlán, Gustavo Mojica Calderón Secretario de la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco) calificó como una burla lo que hace Caminos y Puentes Federales (Capufe) con los usuarios a quienes les realiza cobros muy elevados y no les brinda ninguna seguridad, por lo que dijo: los empresarios estamos listos para sumarnos en un frente para exigir se mejoren las condiciones de dicha rúa.

Mojica Calderón, lamento el reciente accidente que se presentó en la Súper carretera Durango-Mazatlán en donde fallecen dos personas a causa del pésimo estado en el que se encuentra.





Manifestó que Capufe obtiene una cuantiosa recaudación por el cobro que hace en las casetas y no ha sido capaz de mejorar las condiciones de la mencionada carretera, los baños no sirven, los túneles no tienen luz, existen alcantarillas abiertas que ponen en riesgo las vidas de las personas.

Dijo que esta problemática se vive desde hace mucho tiempo, y se les ha hecho el señalamiento muchas, muchas veces y no hay respuesta, Capufe, no quiere invertirle nada, por lo que tenemos que hacer un llamado enérgico como empresarios, el propio gobierno para que le pongan atención a una carretera que tiene mucho tránsito.

Mojica Calderón, manifestó que los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, están listos para hacer acciones que de una vez por todas Capufe realice su tarea. Esta es una de las carreteras más importantes que tenemos y no es posible circular con los excesivos riesgos por tener una cinta asfáltica dañada, porque no hay extinguidores, porque nos podemos topar con una alcantarilla destapada y sin ninguna señalamiento como sucedió en días recientes con una familia.

Estamos puestos para sumarnos con los legisladores federales, como es el caso de Carlos Maturino Manzanera, para exigir que así como aplican cobros excesivos de igual forma que le den mantenimiento para que garanticen seguridad al momento de circular por la Súper carretera Durango-Mazatlán