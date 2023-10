“Nuestros hijos quieren su escuela, y es nuestra obligación hacer absolutamente todo lo que está en nuestras manos por defender sus derechos y darles voz, nos preocupa que digan que el asunto está politizado, porque si ustedes revisan a fondo, no tenemos otro tipo de interés, ni de motivación política o económica, es solo defender los derechos de niños con discapacidad", así lo afirmó en rueda de prensa, Ivon Reyes, madre de familia de alumno de la Escuela Primaria #13 "Ignacio Soto", que fue cerrada por las autoridades educativas.

Argumentó que nada de lo que dicen las autoridades educativas está fundamentado, como decir que la escuela ya no era funcional, sin hacer una investigación seria e incluyente, pues parece más bien un acto caprichoso, porque la escuela no es similar a las que se encuentran cerca, hablamos de educación incluyente, que atiende a niños con discapacidad, no es similar a las escuelas vecinas.

No hay nadie detrás o interés político en tema de la Primaria #13: Ivon Reyes / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Sobre la cuestión precisamente de tres escuelas cercanas, que pueden ser opción para que los menores se integren, así como lo ha afirmado el secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, Ivon Reyes, afirmó al respecto, que se presentan algunas situaciones, primero que la manera de trabajar es muy diferente, porque la primaria #3 Ignacio Soto, es una escuela incluyente, incluso de las pocas que hay en el país que ofrecen que niños con discapacidad sean incluidos en su educación regular, porque no es fácil que los niños se puedan adaptar en otra escuela que no lo es.

Segundo, la infraestructura es demasiado grande en las otras escuelas cercanas, y no se podría brindar la educación que se requiere, más personalizada para los menores, porque un niño con discapacidad en la ley se explica, que con condición de discapacidad equivale a la atención para cinco alumnos, porque requiere otro tipo de estrategias académicas para poderlo atender, más tiempo y situaciones que incluso a veces que los maestros no están obligados a cumplir y lo hacen, como apoyarlos para ir al baño y ayudarlos a comer.

“Que estén las tres escuelas juntas no está mal, cada una debe de tener ciertas fortalezas, que la Secretaría por regla, está obligada a difundir a promocionar, porque deben ser los primeros interesados en que las matrículas de esas instituciones se sostengan, por su valor académico y social”.

Respecto a los maestros que siguen dando clase a los alumnos, y a quienes ya se les pidió que acataran la disposición de la SEED, de no hacerlo, la madre de familia, indicó, “el hostigamiento hacia ellos, es porque se han negado a cometer delitos en contra de sus alumnos, pero sí las autoridades aseguran que tienen un fundamento legal contra ellos por realizar su trabajo, deben realizar los trámites pertinentes".

Este es un tema de derechos humanos, y de muchas omisiones a la vida digna de las niñas y los niños, que no debe ser normalizado y tenemos que cambiar, el cierre arbitrario de la escuela no se debe minimizar, porque es un problema grave que se debe resolver, y ser atendido en apego a la ley.