Ofrece SEED alternativa para estudiantes de la primaria 13

Un grupo de padres de familia de alumnos de la primaria número 13 se manifestaron en el Congreso de Durango minutos antes de la llegada del secretario de Educación Guillermo Adame a quien le exigieron se abran las puertas de esta escuela, sin embargo, el secretario al comparecer ante el pleno y rendir su informe del primer año de actividades, hizo ver que no será posible el abrir la escuela para unos cuantos alumnos y ofreció otros planteles. “Nuestra responsabilidad es garantizar la educación a esos niños”.

El secretario de Educación en el estado, de frente a los legisladores, hizo saber que a los padres de los 23 alumnos que no se han inscrito por el cierre de la escuela número 13 se les han ofrecido otros planteles que están a cien metros de la escuela que se ha cerrado.

Manifestó que existen cambios en donde algunos municipios en donde la población estudiantil es muy baja, mientras que en colonias como las que están a espaldas de la Feria o por la carretera a México en donde las escuelas tienen población de 150 alumnos y que no han podido iniciar clases porque no han logrado reacomodar a los maestros.

Explicó que en el caso de la escuela número 13, se encuentra inmersa entre tres planteles educativos que están a una cuadra casi una de otra. No es posible que tengamos que tener a tres directores, tres intendentes, tres plantillas de maestros.

"Nuestra responsabilidad como Secretaria de Educación es garantizar la educación de los niños. A cada uno de los estudiantes se les dio la oportunidad y todavía la tienen, de inscribir a los 22 niños que están en esta situación de elegir la escuela que ellos quieran. De entrada tienen una escuela a 100 metros de la 13 con todos los servicios", dijo.

El secretario negó categórico que no se estén atendiendo a los niños con alguna discapacidad o con necesidades especiales. Deben de pensar en los otros niños de las colonias que requieren de maestros, directores e inversiones para poder tener educación. “Las necesidades de todos están por encima de las necesidades particulares”, expresó.









Padres de familia exigen que se abra la escuela 13

Los padres de familia en voz de la señora Ivónne Reyes Martínez manifestó que la escuela 13 fue cerrada de manera ilegal y tienen a los niños recibiendo clases en la calle.

Dijo que están pidiendo que se les de la oportunidad a los niños, porque tienen el derecho a decidir sí permiten que les cierren su escuela, porque la escuela es de los niños. Ellos tienen el derecho de ser escuchados y participar en el proceso administrativo y los servidores públicos tienen la obligación de acatar lo que los niños decidan, dijo la madre de familia.

Manifestó que son casi 80 niños los afectados que no tienen aulas y que están llevando las clases en la calle, porque los documentos no se los han entregado para cambiarse de escuela.

Afirmó que todos los niños que se fueron a otras escuelas están de oyentes porque no hay nada legal, por mandato del juez nada se puede mover, aclaró.

Negó que los alumnos puedan inscribirse en cualquier escuela, dijo que tienen las grabaciones en donde se les negó la inscripción en otros planteles.

"Ellos quieren ubicar a los alumnos en las escuelas que no quieren cerrar, porque en el caso de la escuela 4, la 1, la 15, la Miguel Alemán, la Benito Juárez, la número 2, la Revilla las quieren cerrar a pesar de que tienen un edificio histórico, esas escuelas están igual que la 13 ya no quieren niños ya no les permiten más inscripciones", concluyó.