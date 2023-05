Organismos e instituciones obligados a respetar los derechos humanos

Autoridades han mostrado el interés de capacitarse y respetar los Derechos Humanos en Durango, se tiene una excelente respuesta ante las quejas, pues se solucionan dentro del procedimiento, “de manera inmediata hemos logrado la reparación o restitución de los daños de las personas que han sido agraviadas”, así lo precisó Karla Obregón Avelar, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en el marco del 30 aniversario del organismo.

Sobre si hay o no la necesidad de que el organismo aplique sanciones, más allá de las recomendaciones, expresó que para ello existen los mecanismos jurisdiccionales, mientras que la “naturaleza y misión de la comisión es muy noble”, yo personalmente creo que es más importante que se cumplan las recomendaciones por convencimiento, por compromiso, porque conocen los derechos humanos, más que por una sanción.

Reconoció que falta mucho por hacer, no solo en materia de derechos humanos, sino en muchas otras situaciones creadas por el estado y el gobierno, pero el principal reto “es generar conciencia, y sensibilidad social”, como lo establece la reforma constitucional del 2011, y consiste en que todas las autoridades están obligadas a priorizar los derechos humanos, por encima de cualquier norma, o de cualquier disposición legal.

Destacó que el derecho por sí solo no puede ser un transformador de la realidad social, sin embargo, “hace 30 años no podíamos hablar del derecho al voto de la mujer, del derecho de niñas, niños y adolescentes, no se hablaba del derecho de las personas de la diversidad”, ya hay muchos avances, pero también retos.

Inicialmente, o hace años teníamos enumerados los derechos humanos o garantías individuales, sin embargo, no había un mecanismo para exigir que se cumpliera, el día de hoy, en el estado mexicano contamos 3 mecanismos de defensa constitucional, más las comisiones estatales de derechos humanos en cada entidad.

En cuanto a los 30 años que se cumple el organismo en Durango, indicó que falta consolidar esa etapa de madurez y plena vigencia de las comisiones, y reiteró que hay grandes logros en 30 años, pero sigue la importancia de que se conozcan y respeten los derechos humanos, pues en medida que los conozcamos, los vamos a poder respetar.

Para culminar con las actividades del aniversario del organismo, este 23 de mayo se premiara a las organizaciones que trabajan en favor de los Derechos Humanos, por primera vez para la región Laguna, además de entregar un reconocimiento a los trabajadores por más de 15 años de servicio, y el cierre con una conferencia magistral que ofrecerá el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nayarit, que hablará de Pueblos Originarios y Derechos Humanos.