Analiza CEDH denuncia de alumna de la FADER agredida por colaboradora del organismo

Luego de que la alumna Celina Rojas, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas (FADER y CIPOL), hiciera la denuncia por hostigamiento y agresión, por otra compañera, pero que además ostenta un cargo dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el organismo emitió un comunicado para informar que ya está la queja en el organismo y será analizada.

En el comunicado publicado la tarde de este 13 de mayo, señala “con relación a la denuncia pública presentada por la joven estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Públicas de la UJED, damos a conocer que en la CEDH, fue presentada el día de ayer por la tarde, fecha en que se tuvo por primera vez conocimiento de estos hechos”.

Precisa “que se radicará su queja presentada en este organismo protector de los derechos humanos y se seguirá el procedimiento respectivo”.

Por su parte la alumna detalla en su denuncia pública “eran burlas, acoso, hostigamiento, el tomarme fotos, el agredirme, amenazarme dentro y fuera de la facultad, varios catedráticos que nos daban clase se dieron cuenta de la situación, me han ofrecido su apoyo, y son los que me han guiado para atreverme a denunciar".

Celina Rojas, señala a su compañera Yazmin Delgado, por maltratos desde hace más de un año, donde las autoridades no han hecho nada al respecto, tiene un documento con fecha del 22 de agosto del 2022, y a casi un año no tiene respuesta, asegura que ha puesto queja en la dirección de la Facultad, en rectoría de la UJED, y en la propia CEDH, donde lamenta que se “encuentre trabajando una agresora”.

La estudiante dice temer por su integridad al hacer pública la denuncia, pues su presunta agresora hace alusión de tener protección por los cargos que ocupa, como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al ser presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, además de que se respalda por supuestos “vínculos de poder”.

Señaló que en Fiscalía General del Estado, le dijeron que no puede presentar denuncia, si no presenta golpes o agresión física.





Asegura “busco mi paz y tranquilidad, y que atiendan mi caso, porque no es el único, ya que la misma compañera a agredido a otras personas". En su cuenta personal de Facebook, escribió “hoy no solo hablo por mí, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de esta persona y que al igual que yo se habían quedado calladas, está es nuestra oportunidad de hacer algo, si fuiste víctima de ella no te quedes callada”.