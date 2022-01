Pocos jóvenes se han interesado en su registro ante el SAT

La delegación de Prodecon informó que quienes aún no sean económicamente activos, tienen la opción de registrarse como bajo la identificación de no contar con una actividad económica, por lo que de antemano no es una ley sancionadora

Luego de la modificación que se llevó a cabo al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) misma que obliga a toda persona a partir de los 18 años a registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), solo cerca de 35 los jóvenes se han acercado a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), para solicitar asesoría, pues desconocen qué tipo de información deben presentar y si esto va a generar una sanción en su contra.

En este sentido, la delegada estatal de la Prodecon, Ariadna Angón Alvarado, informó que una de las modificaciones que ingresaron al SAT es justamente que los jóvenes pueden llevar a cabo su registro bajo la identificación de no contar con una actividad económica que les genere ingresos y por ello no serás un sujeto obligado a pagar contribuciones o presentar declaraciones.

“Hay personas que nos dicen ¿para qué me inscribo si no tengo ingresos, no tengo un patrón?, y cambe señalar que no es preciso que tengan una actividad económica, simplemente se hace con el fin de que estas personas lleven una transición a una cultura tributaria”, comentó.

Y es que muchos de estos jóvenes que están por concluir su carrera universitaria, se le solicita una firma electrónica, esto pese a que no cuenten con un empleo que les genere un ingreso, de ahí que se consideró hacerlo de manera obligatoria, pero no sancionadora.

“Si tú no tienes ingresos, no tienes por qué pagar contribuciones”, comentó Angón Alvarado, quien señaló que de los 35 que han acudido del 1 de enero a la fecha, solo cerca del 15% son los que han decidido formalizar el registro ante el SAT, pues pese a que es obligatorio por ley, no hay una sanción de por medio si no lo haces.

“Esto es apenas una transición, el gobierno te está invitando a que te registres, desconocemos si para los siguientes años habrá una gestión distinta de las autoridades de constatar que todos los mayores de edad están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes”, dijo la responsable de la Prodecon, quien informó que se tienen asesorías vía telefónica o correo electrónico.

Hoy en día la dependencia lleva a cabo charlas electrónicas en universidades, Cámaras empresariales, Colegios de profesionistas, para llevar a cabo esta difusión y generar certeza entre este grupo de los 18 años en adelante que tienen temor por lo que pueda conllevar el registro ante una autoridad financiera cuando aún no se cuenta con un ingreso.

Aunado a ello pone a su disposición los números telefónicos en las oficinas 618 288 9870, aunque también pueden comunicarse al correo electrónico: delegaciondurango@prodecon.gob.mx.