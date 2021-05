Políticos le mienten a la ciudadanía: Paulina Monreal

Con el deseo de cambiar el modo de vida de todos los jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo, Paulina Monreal Castillo, candidata de Movimiento Ciudadano a diputada local por el Distrito 04, dijo haber salido a la Unión Americana en busca de un empleo por ello hoy toca las puertas para pedir la oportunidad de generar leyes y reformas con lo cual puedan hacer de Durango un atractivo para las inversiones que generen empleos.

Paulina, anteriormente se desarrolló como regidora del Ayuntamiento capitalino y abogada de profesión, declaró haberse cansado de estar en un partido político de cacicazgos y de grupos que no le brindan la oportunidad a quienes tienen nuevas ideas de cómo hacer las cosas por el bien de la ciudadanía.

La joven abogada, declaró que existe un atraso de la ciudadanía por parte los políticos, ahora que hemos tocado las puertas de las familias del Distrito 04, nos damos cuenta del desencanto por quienes a lo largo de la historia les han mentido. "Paulina Monreal Castillo dijo, no miente y siempre cumple con sus promesas".

Dijo que ha conocido más de cerca de las necesidades de la ciudadanía, por ello hoy necesitan de una persona que levante la voz en el Congreso del Estado, por esas personas que carecen de muchas cosas, como la a alimentación.

Con respecto a sus contrincantes, dijo que están molestos con Paulina Monreal y Movimiento Ciudadano porque saben que nosotros no vamos por el poder para tener privilegios como los han tenido a lo largo de los años quienes hoy ya tuvieron la oportunidad de servir y no sirvieron en lo más mínimo e incluso ya no regresaron a su distrito porque saben que contaron mentiras, afirmó Paulina Monreal.

Expresó que ella como candidata no le ofrece a la ciudadanía propuestas irreales como la pavimentación de sus calles o de alumbrado o agua potable para ellos, porque esa no es la función del legislador.