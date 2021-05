Campañas no se ganan con dinero: Mario Reza

En Movimiento Ciudadano, vamos a ganar sin necesidad de coaliciones, ellos sólo pretenden recuperar el poder y los privilegios, afirmó el candidato a diputado federal por distrito 01 Mario Reza.

Una campaña política no se hace con el despilfarro de dinero, sólo se tiene que trabajar diariamente, ver a la ciudadanía a los ojos y que sepan que Mario Reza no miente, declaró el candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el primer distrito, quien dijo Yo no voy a preguntar que ocupan, yo conozco las necesidades de cada sector de la población desde el empresario, el ejidatario hasta el padre de familia que no tiene para el gasto diario.

Mario Reza, se ha formado a base de esfuerzo y comenta que ahora que tiene la oportunidad de tocar la puerta de los ciudadanos para pedir el voto, lo han recibido muy bien y la única forma de regresarles esa amabilidad es atender sus demandas.

Voy hacer diputado no para levantar el dedo o enriquecerme, mi prioridad es servirle a quienes me darán su confianza a través del voto, declaro.

Mario es el segundo hijo de cuatro, quien a corta edad acepto la responsabilidad de hacerse cargo de su mamá y hermanas, y a diferencia de otros candidatos, él se considera un ciudadano con la oportunidad de servir, con la oportunidad de cambiar las cosas que están mal, comenzando por la falta de vivienda para miles de familias que habitan en colonias de alto riesgo como lo vivió cuando se inundó el asentamiento Gómez Farías, ubicado cerca de la presa del Hielo.

No me extraña el caminar por las calles del noroeste del país, ya lo hice como maestro comunitario, y es una satisfacción que después de tanto tiempo, la gente me abran sus hogares.