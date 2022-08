Preocupa el acumulando de desechos de llantas en Durango

Preocupa a Servicios Públicos Municipales de Durango que se sigan acumulando desechos de llantas, así lo informó Gabriel Mendoza Ávila, titular de esta dependencia.

Asimismo señaló "estamos aplicando la NOM 083, al tener un correcto manejo del relleno sanitario, sin embargo, no podemos dejar que se sigan acumulando llantas.

No podemos permitir que las llantas viejas sigan acumulándose en el relleno Sanitario, hoy se calculan casi 900 mil y no podemos permitir rebasar el millón, tenemos que darle salida a esa basura, tendríamos una crisis sanitaria", declaró Mendoza Ávila.

El Director de Servicios Públicos, dijo que el número de desecho de llantas sigue incrementándose en el relleno sanitario del municipio de Durango, en donde se construye una sexta celda y podemos llegar hasta una octava, pero no podemos dejar que se siga acumulando este tipo de desechos.

Mendoza Ávila, declaró que se tiene que hacer un manejo responsable, apegados a la norma oficial 083, la cual es la que rige el correcto manejo de un relleno sanitario, sin embargo, se tiene que destinar un presupuesto para el desecho de las llantas que hoy se tienen fuera de las celdas sanitaria.

Explicó que el cumulo de llantas las tienen en un lugar especial en donde no se vaya a presentar un incendio, se tiene cortafuegos, de tal manera que de llegarse a presentar un siniestro el impacto no sería tan impactante, pero lo más importante es que no se suscite ningún incendio, esto es lo idóneo.

Comento que no desean heredarle a la nueva administración municipal, un problema sanitario, como es el caso del excesivo número de llantas inservibles como las que hoy existen y que no tienen que rebasar el millón de este tipo de basura, puesto que sería muy arriesgado como ya se dijo.