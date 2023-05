Legisladores federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentaron en Durango la “Plataforma Verde” para apoyar el proyecto de Marcelo Ebrard rumbo a la sucesión de la presidencia de la República en el 2024, dijeron estar convencidos de seguir su proyecto sea del partido que sea, aunque aseguran que hasta el momento el presidente no tiene preferencia por nadie.

“Marcelo es el mejor”, porque conoce la política exterior e interior, no podemos experimentar, y en los momentos más difíciles del país ha estado presente, es congruente con la 4T y el presidente, por eso estamos seguros que caminamos del lado correcto de la historia, y esperamos que todos tengan la madurez política necesaria para que siga la estabilidad del país, expresó la diputada, Ciria Yamile Salomón Durán.

Presentan en Durango Plataforma Verde para apoyar proyecto de Ebrard./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Aseguró que no hay peligro de fractura en la alianza del PVEM con Morena rumbo al 2024, “nosotros vamos a caminar juntos hasta el 2024 y más adelante, y de no ser Ebrard el candidato por Morena, él tiene un proyecto y lo va a continuar, no es un partido político, es un proyecto”, finalmente la decisión la tiene el pueblo.

Por parte de la diputada, María Corona Nakamura, expresó “pido y exigimos piso parejo en las encuestas, que no únicamente se hagan al interior de Morena, sino que se abra a todos los mexicanos, a toda la sociedad, para que expresen y digan quien es la mejor opción para México”.

Dijo que es necesario que los interesados en presentar un proyecto rumbo al 2024, se separen de sus cargos para que puedan libremente trabajar y presentar sus propuestas, que haya debate para que expresen su conocimiento respecto al país.

Antonio Natale Gutiérrez, diputado federal, precisó “estamos trabajando duro en plataforma verde, porque queremos que Marcelo sea quien coordine el comité de defensa de la cuarta transformación”, y agregó que la plataforma es incluyente, porque todos los mexicanos son bienvenidos, por eso se conforma un comité estatal en la entidad.

Sobre la plataforma verde, aseguró que son ciudadanos que aman el país, una sociedad civil organizada, que va a recorrer todo el territorio para escuchar las necesidades de la sociedad, creando espacios de reflexión con grupos de diferentes sectores, abierto para todos los interesados en mejorar las condiciones de vida de México, un mecanismo de escucha ciudadana desde Baja California hasta Mérida.