Priistas duranguenses condenan renuncia de Osorio Chong y Ruiz Massieu

"Es lamentable que al partido se le utilice en épocas electorales, que se consoliden con intereses personales de unos cuantos, y cuando ya están en el cargo le den una patada al partido, no se me hace justo ni honesto", afirmó el dirigente estatal priista en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, al referir la desbandada de cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) prominentes del tricolor en el ámbito nacional; “hay una falta de congruencia de estos senadores y hay que exigirles que renuncien también a la senaduría”.

Te puede interesar: Desbandada en el PRI es porque hay descomposición en la oposición: AMLO

Al abordar el asunto relativo a la salida del PRI de personajes nacionales como Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y Erubiel Ávila, entre otros, Yáñez Cuéllar atajó, “el PRI está conformado y constituido por sectores y organizaciones, y por supuesto que no depende de algunos cuantos y de la militancia de esos cuantos. El PRI es un partido nacional, fuerte, sólido, que lo constituyen millones de militantes priistas en el territorio nacional”.

Hoy, del @PRI_Nacional no queda nada. La actual dirigencia de @alitomorenoc ha destruido al partido, rompió la unidad con las y los priistas y no entendió lo que decía Colosio que en el priismo no hay espacio para la autocomplacencia, el conformismo y la comodidad. pic.twitter.com/ZYyc26jFBd — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 4, 2023

También consideró, “creo que al PRI le ha ido muy bien en alianza. Hemos hecho que nuestro Partido tenga una firmeza y una contundencia al interior de esta coalición, y vamos trabajar para que en 2024 podamos ser competitivos y ganar la presidencia de la República”.

El presidente del tricolor en Durango señaló que hay una falta de congruencia de estos senadores, porque si en realidad ellos quieren renunciar a la militancia priista y se aíslan del Partido,“entonces también hay que exigirles que renuncien a la senaduría, porque se trata de una posición ganada por el PRI; si hubiera congruencia de su parte, estarían renunciando al cargo.

Serví a mi país desde el PRI por 30 años. Con esa misma convicción y congruencia, cierro hoy ese capítulo. Lo hago convencida de que se aporta más donde hay diversidad, que se logra más donde hay democracia y que se construye más donde hay honestidad. Hay que construir nuevas… pic.twitter.com/SZqihHJMP4 — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) July 3, 2023

Qué lamentable, enfatizó, que al partido se le utilice en épocas electorales, que se consoliden con intereses personales de unos cuantos, y cuando ya están en el cargo le den una patada al Partido, no se me hace justo ni honesto".

A pesar de todo, proyectó el dirigente, “nosotros vamos a tener la oportunidad de consolidar al Partido y fortalecernos para ser competitivos y en alianza en 2024, para ganar la presidencia de la República; primero están los intereses del Partido, antes que los intereses personales. Siempre que los militantes piensan primero en sus interese personales, al Partid no le va bien”.

No se equivoquen, ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado. Hay mucho más que hacer por este país y nos necesita a cada uno de nosotros. pic.twitter.com/jvbR6NjiRR — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 4, 2023

En torno al señalamiento de los inconformes, que apuntan directamente a Alejandro Moreno como el responsable de la situación que vive el PRI, Arturo Yañez considera que no es así; “Alejandro Moreno ha sido un líder que ha enfrentado al Gobierno de manera frontal, a los propios actores principales de Morena demostrando gran valentía. Creo que nosotros como priistas que participamos en nuestro consejo nacional hemos cerrado filas con la dirigencia, porque nos queda claro que es primero la unidad y el fortalecimiento del PRI más que un interés personal”.