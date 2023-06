Victoria en Edomex es la defunción del PRI: Paco Taibo II

"Lo importante de la victoria de Delfina en Estado de México, es el primer síntoma claro de la defunción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que está verdaderamente cargando en sus espaldas, el peso de 30 años de corrupción y de incapacidad política, y algo que les va a costar sostener la alianza, pero bueno eso es un problema de ellos, no mío, ni nuestro”, así lo expresó el escritor y activista a favor de la "4T", Paco Ignacio Taibo II, sobre los resultados de la contienda electoral en Estado de México.

Indicó que no solo el margen de la victoria, que pudo ser más grande o más chico, "aunque por lo que vi, hubo una elección de estado, sí pero no de estado federal, sino de estado local, el reparto de millares de tarjetas rosas, tres días antes de las elecciones, con la promesa de, si ganamos te ampliamos los beneficios de la tarjeta, digo, no sé cómo le puedes llamar, pero tenemos intento de compra de votos".

El escritor abundó en la trascendencia del triunfo en Estado de México, especialmente por el número de habitantes, "pero no es por eso, por el número de ciudades en la periferia de la Ciudad de México, las llamadas ciudades dormitorio el cinturón, también, pero sobre todo es determinante, porque le quita el botín que se acaba de comprobar con la denuncia de los 5 mil millones de pesos que se habían sustraído del erario público para financiar al PRI, determinante porque se les cerró el chochinito".

El escritor coincidió con las declaraciones que hizo el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Durango, Martín Vivanco sobre el PRI, que es un partido “muerto viviente” y expresó, “no le falta razón, es un muerto viviente, el único problema es que mientras no se le dé el certificado de defunción, pues sigue viviente”.

Aunque el escritor ha estado en diferentes ocasiones en Durango, en esta visita, indicó “me invitaron a participar en el coloquio, sobre el mito de Pancho Villa, y como se han desatado en los últimos meses las leyendas negras sobre villa”, pues se ha dado un renacer del debate villista, en cuanto a lo positivo y negativo.

Los debates negativos, son solo por “algunos portavoces del pensamiento más conservador de este país”, en 15 días aparece primero una enorme columna por el director del Excélsior, tres intervenciones de Héctor Aguilar Camín, dos intervenciones de Catón en el Reforma, todos tachándolo de “bandolero, asesino, mata niños”, no sé qué les paso, que libros malos leyeron.

Sorprende mucho el renacer de la polémica, que yo creo que es la típica “polémica instrumentada”, en la que no importa de lo que hablas, sino lo que importa es combatir y bombardear la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador, y el hecho de que haya nombrado a Villa, la figura del año a nivel nacional, lo que ha generado un sinfín de encuentros, debates, reflexiones y la aparición de nuevos libros etcétera.

Comentó que a esta fecha ya hay mucha información, al menos unas tres o cuatro biografías de Villa muy sólida, que cubren todo, desde locuras, desde donde nació, porque a veces aparecen noticias como en la prensa colombiana de “Villa nació en Colombia”, o “Villa estuvo exiliado en Cuba”, y “todo eso ya está de lado”.

Sobre los debates que pudiera haber sobre la historia de Villa en los libros de texto, aseguró que no se ha hecho ningún análisis hasta el momento, pero reconoció “el problema es que ha habido un larguísimo debate sobre la manera en que se ha contado la historia nacional en los libros de texto, llevamos años, desde el gobierno de Zedillo, cuando se reventaron los primeros libros de texto, ahora viene el cambio”.

Indicó que ante la incomodidad de padres de familia o grupos que están en contra de los nuevos libros de texto que se van a imprimir por el Gobierno Federal, que no se debe generalizar, “algunos padres de familia no les gusta, pero algunos padres de la familia dicen que la tierra es plana, o dicen que las teorías de Darwin son pecado”, no los podemos tomar enserio.