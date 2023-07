Promoverá el Consejo Estatal Ciudadano el decálogo del consumidor

Ante denuncias y quejas ciudadanas por abusos en algunos establecimientos de productos o servicios de la capital, el presidente del Consejo Estatal Ciudadano (Cec), Jorge Mojica Vargas, promoverá el decálogo del consumidor establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y donde contiene al menos 10 derechos importantes a tomar en cuenta.

Reconoció que ante una situación económica complicada, donde el salario mínimo no está siendo suficiente para algunas familias, adicionalmente se ha detectado que hay sector del comercio que abusa del consumidor, porque se brinda un producto de menos o de mala calidad, o no se respeta el precio, o simplemente no es el servicio que se había ofrecido.

Por eso “vamos a tratar de socializar el decálogo impreso, para distribuirlo en varias zonas y sectores de comercios”, para estar vigilantes de que se cumpla. Anteriormente en este tema, el presidente reconoció que la falta de respuesta favorable ante denuncias, desanima a los usuarios a establecer quejas, además de que se tiene que llevar un proceso un poco lento.

Sin embargo, destacó que es muy importante que la sociedad entre a la cultura de defensa de sus derechos como consumidor, y que los establecimientos que incumplan con lo establecido puedan ser sancionados.

En este decálogo que se estará promoviendo en la población, se establece: