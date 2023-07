Acuden ciudadanos a orientaciones legales gratuitas

“Tengo 2 actas de nacimiento” expresó Gregoria Galindo, al ser cuestionada sobre el motivo por el que acudió a la primera Jornada de asesorías gratuitas en temas legales, que impulsó el Consejo Estatal Ciudadano, en coordinación con el Poder Judicial, iniciando en la colonia El Ciprés, para apoyar a los vecinos y la ciudadanía en general, en diferentes temas legales a los que no saben cómo enfrentarlos.

Te puede interesar: Buscan evitar robos y vandalismo a escuelas durante periodo vacacional

La señora Gregoria es de un racho de la sierra de Tayoltita, y explicó “entonces allá nace una criatura y van y le dicen al juez, a como sepa escribir, de ahí la mandan a Tayoltita, de ahí lo mandan para la capital”, pero entonces años atrás mi registro de nacimiento no aparecía, no tenía acta y me registraron de nuevo, pero ahora resulta que la otra acta de nacimiento ya apareció.

“El problema es que con el nuevo registro tengo todas mis identificaciones, mi curp, registre a mis hijos, todo”, pero necesito dar de baja una, porque fue al momento de querer hacer el trámite de la visa para ir a Estados Unidos porque falleció un hermano, pues no pude, no puedo sacar la visa, que porque realmente no saben quién soy.

Desde hace 4 meses, que no pude pasar porque tengo contradicciones en mis papeles, inicie el proceso para hacer la corrección, me dieron una hoja, y hasta ahora he hecho muchas filas y para nada, “tengo rato haciendo el trámite, ya fui al registro me han traído a vueltas y vueltas, y yo batallo mucho para estar de pie por mi columna y pues no puedo”.

Local Necesario bajar precios en la autopista a Gómez Palacio: Teófilo Chairez

Acudió a la colonia El Ciprés, a pesar de que ella vive por la salida a El Mezquital, pero fue motivada en que podrán asesorarla para por fin resolver su situación, y pueda quedarse con un solo registro para sus trámites.

La magistrada presidenta del Poder Judicial, Yolanda de la Torre Valdez, indicó que dependiendo de la situación que está enfrentando el ciudadano, se le brindará la orientación, desde la documentación que debe reunir y a dónde puede acudir para hacer su demanda, y aclaró pero lo deje muy claro “no van a ver asuntos, es orientación”, porque a veces la gente no sabe ni que papeles necesita, o tampoco sabe cómo hacer valer sus derechos.