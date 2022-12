PyMES en riesgo por aprobación de 12 días de vacaciones seguidos: Canacintra

Empresarios dijeron estar de acuerdo con respetar el derecho del trabajador a un descanso digno, sin embargo las condiciones actuales para la IP no son las óptimas para generar estos movimientos.

Luego de que la Cámara de Diputados federal aprobó el aumento del periodo vacacional a 12 días el primer año de manera continua y no diferida como se había propuesto en Comisiones, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, Eduardo Rodríguez Gálvez, señaló que esto pone en alto riesgo la generación de empleo y sobre todo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).

Explicó que si bien con esto se busca el bienestar del trabajador “fuerza motriz de las empresas”, este cambio debió haberse dado de manera paulatina y no de golpe, pues junto con esto el patrón también enfrentará el próximo año el incremento al salario mínimo superior al 30%.

“Queda claro que el trabajador no tiene la culpa de esto y que los patrones van a correr un riesgo que puede ser muy alto”, comentó el empresario duranguense, quien señaló que el gobierno en su papel de facilitador debería primero haber generado las condiciones donde las PyMES, principales fuentes de trabajo en todo México, cumplieran con un periodo de capacitación en sus procesos y se fortaleciera la productividad.

Asimismo en estos momentos tampoco se cuentan con las condiciones de seguridad en el país para el desarrollo de ninguna industria, pues se enfrentan a robos de mercancías en carretera, extorciones, etc., lo que ocasiona pérdidas importantes de recursos productivos para sostener las fuentes de empleo.

“El trabajador claro que merece mejores sueldos, claro que merece más descanso, pero las condiciones no son las ideales para que hoy el dueño de las PyMES pueda salir adelante. Es un riesgo muy alto el cual no era el momento justo”, dijo ante la decisión tomada por los diputados federales, quienes no tomaron en cuenta las observaciones de la Iniciativa Privada.

Recordar que el pasado jueves 8 de diciembre, con 476 votos a favor, se aprobó el dictamen pero con la modificación del artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo que establece que “la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera”.

Mientras que la redacción de dicho artículo, aprobada en Comisiones, hablaba de que podían tomarse seis días de manera continua, mientras que el resto debía acordarse entre el trabajador y el empleador, lo que generó controversia y críticas por parte de la oposición, ya que dejaba en vulnerabilidad al empleado.