Reconoce Marko Cortés el trabajo de Toño Ochoa como alcalde de Durango

“Toño Ochoa, es un hombre de resultados y orgullo de Acción Nacional”, así lo declaró el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, sobre el trabajo del presidente municipal de Durango, registrado en los primeros cien días de administración, y agregó que ha honrado el cargo de ser un buen servidor público, y es un ejemplo de gobernante cercano a la ciudadanía.

A través de un video compartido en redes sociales, el dirigente nacional expresó “mi querido Toño, quiero felicitarte por estos primeros 100 días de gobierno municipal, en donde has trabajado incansablemente por las y los duranguenses”, porque has cumplido lo que prometiste en campaña, y te has puesto a trabajar y dar resultados.

Presidente y amigo @MarkoCortes, aprecio mucho tu mensaje. Seguiremos trabajando al 💯 para que a Durango, nuestra casa, le vaya mucho mejor.



¡Gracias por tu confianza! pic.twitter.com/vgZmruaFBj — Toño Ochoa (@josejoseantonio) January 25, 2023

“En Acción Nacional, estamos orgullosos, porque en estos días, has demostrado que se pueden dar resultados y una nueva imagen a Durango, repavimentaron 130 mil metros cuadrados, las calles lucen más bellas, más limpias, sin baches y seguras”, además de la renovación de patrullas, que ayudaran a cuidar a la gente, porque la seguridad es lo más importante.

Marko Cortés, felicitó al alcalde de Durango, por los programas que ha encabezado en los temas de cuidado del agua, la protección de los animales, y los encuentros y reuniones con los empresarios, estudiantes, amas de casa y la sociedad civil en general.

Expresó “tú gobierno escucha a la gente y eso se nota”, por lo que realizó la invitación para que el presidente continúe siendo parte de los buenos gobiernos de acción nacional, “porque es tiempo del cambio, es tiempo de Acción Nacional”, concluyó su mensaje.