Retiran juegos mecánicos del Parque Guadiana por no tener permisos

Inspectores municipales retiraron tres juegos mecánicos del Parque Guadiana debido a que no contaban con permiso por parte de la Comisión de Actividades Económicas, ni con el dictamen que avala Protección Civil, señaló Ubaldo Salazar Chávez titular de la dependencia.

El funcionario municipal explicó que los fines de semana se incrementa el número de comerciantes en el Parque Guadiana, por tanto los inspectores revisan de manera constante que cuenten con los permisos que se otorgan de manera trimestral por parte de la Comisión mencionada y que cumplan con el giro por el cual se les otorgó el permiso.

En cuanto al retiro de juegos mecánicos precisó que los propietarios no contaban con el permiso correspondiente, además los juegos habían sido inhabilitados en febrero de este año, por tanto se levantó una acta de inspección, “hace un par de semana ingresaron de nuevo al Parque Guadiana pero no cuentan con el permiso y falta el dictamen de Protección Civil, por ello fueron retirados”, dijo el entrevistado.

Especificó que los juegos estaban colocados en el área cercana al nacimiento, subrayó que el permiso estaba vencido desde el 2022 y no tienen dictámenes, “el permiso de la Comisión no se les dio por no cumplir con los lineamientos de Protección Civil, ya que es fundamental la seguridad para los menores”, puntualizó.

Inspectores municipales retiraron tres juegos mecánicos del Parque Guadiana / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

De igual forma Salazar Chávez precisó que la romería del día de muertos fue un saldo blanco, solo se retiraron 50 comerciantes ambulantes que no contaban con el permiso correspondiente y se encontraron vendiendo a las afueras e interior del Panteón de Oriente.