Retraso en el regreso a clases pega a textileros

La postergación del regreso a clases pone en riesgo la economía de talleres dedicados a confeccionar uniformes escolares, son más de mil 300 empleos directos que se podrían perder ante la incertidumbre derivada de la pandemia y es un hecho que la prioridad del gobierno en estos momentos es salvar vidas y no dotar de uniformes, señaló la presidenta de la Asociación de Textileros en Durango, Carmen Salas del Campo.

Sobre este tema reconoció de entrada que aún no se ha lanzado la convocatoria para la participación de al menos 100 pequeños talleres en Durango, sin embargo al retrasarse el regreso a clases como ha sido informado por las autoridades educativas, y no el 10 de agosto como se tenía programado, se tambalea la economía de quienes se benefician con la fabricación de los uniformes que entrega gratuitamente el Gobierno del Estado, aunque se sabe que no son el único sector en riesgo por la crisis sanitaria.

El proyecto de uniformes escolares representa un gran aliciente en la economía de muchos pequeños talleres, pero actualmente incluso las escuelas particulares se mantienen sin clases presenciales y ello trae como consecuencia estantes llenos porque no hay venta.

Reconoció que es evidente la preocupación que tiene el gobierno por salva vidas en estos momentos de crisis sanitarias, donde no resulta prioritario confeccionar uniformes, puntualizó Salas del Campo.