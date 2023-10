 “Robotix”, ciencia y tecnología para 20 escuelas de Durango

El programa de ciencia y tecnología “Robotix” iniciará en 20 escuelas de educación básica en Durango capital, con el objetivo de que los estudiantes no solo aprendan sobre tecnología, sino también, desarrollen habilidades para enfrentar desafíos en el mundo real, así lo destacó el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, durante el arranque en la primaria “Fernando Montes de Oca”.

Te puede interesar leer: Buscan fomentar la cultura física a los estudiantes de la UJED

Detalló que las escuelas becadas recibieron por parte de los representantes de la empresa “Robotix” equipos e insumos a fin de generar mejores oportunidades para los estudiantes duranguenses, herramientas y preparación que les darán las habilidades necesarias para ser exitosos en áreas de uso de sistemas controlados por computadoras y robots.

“Estamos orgullosos de contar con aliados en este camino (…) el objetivo de este programa es poderles llevar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, a las niñas y niños, desde preescolar, hasta secundaria”, puntualizó Michelle Flores Zozoaga, líder de vinculación de la fundación “Robotix”.

Por su parte, Antonio Corral Ramos, director de la escuela primaria "Fernando Montes de Oca", reconoció el trabajo del Gobierno del Estado en el tema educativo, “por traer mejores inversiones y oportunidades para los jóvenes, en estos tiempos, la robótica es muy demandada por los estudiantes, pero el costo de los equipos es alto y esta es una gran oportunidad para ellos”.

Fue a través de la gestión de “First LEGO League” en México, el impulso de “RobotiX in the Box”, y sumado a la estrategia de Aula Interactiva Digital, que en escuelas vulnerables, se harán realidad nuevas y mejores experiencias de aprendizaje.

Se aplicarán actividades pedagogías lúdicas para los estudiantes de la entidad, preparándolos para el futuro, que les permitirán competir en el mercado laboral, y a la vez impulsar el desarrollo económico y tecnológico que Durango merece.

Las escuelas beneficiadas son los jardines de niños: "Francisco. I Madero"; " Lic. Domingo L. Avelar Yañez"; "Fca. Iturbe Vda. De Blanco”; Helen Keller y el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, así como las escuelas primarias No. 15 Alberto M. Alvarado, No. 11 Lorenzo Rojas, No. 18 Profra. Vicenta Saracho, Nueva Vizcaya y Luis Donaldo Colosio.

Otras escuelas son la Leona Vicario T. M., Fernando Montes de Oca, Francisca Escárzaga, Lic. Benito Juárez, también las secundarias, Lic. Armando del Castillo Franco, Lic. Benito Juárez T.M., Revolución Educativa T.M., Nueva Reforma Educativa, Secundaria Técnica No. 53 y la Secundaria General 5 Guadalupe Victoria.