Rutas de camiones llevan servicio a pesar de calles en mal estado

"La gente reniega porque se polvea, porque los traemos a brinque y brinque en las colonias, pero no es nuestra responsabilidad el mal estado de las calles, sí es cierto que en vialidades primarias y calles principales de la capital, se ha visto una mejora en la pavimentación, pero no se les olvide, que es en las colonias de la periferia, donde la gente necesita esos accesos en buenas condiciones", así lo precisó Raúl Medina Samaniego, secretario General del Sindicato de la Alianza.

Comentó que ellos se encuentran por todos lados de la ciudad, y observan tramos tan pequeños que no los han podido pavimentar o arreglar, se ha hecho el llamado a las autoridades, porque la gente no sabe si es recurso federal o estatal el que corresponde, solo quiere que se le pavimente, "los camiones de la ruta somos referencia para todo mundo para transitar, para particulares, taxis, nos siguen porque circulamos por los accesos principales a las colonias".

Esa falta de pavimentación, en tiempo de lluvias, "nos hace desviar las rutas, le damos la vuelta a la gente, además esa situación también afecta a las unidades, tenemos autobuses del año, pero sí usted lo ve, algunos ya no traen defensa, otros traen los faldones chuecos por los hoyotes que hay en las colonias".

Puntualizó que las calles primarias sí las han trabajado, pintado, pero hay ejes viales a los que no se les ha puesto cuidado / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Indicó que incluso, cuando no cuentan con apoyo del municipio, se debe tener la precaución de mantener maquinaria para emparejar, y hasta pipas para regar, para que la gente no se irrite porque se suelta la tierra, "finalmente lo que sí nos corresponde es cuidar las unidades, son nuestras y además las debemos".

Aclaró que en Circuito Interior, hay lugares que están en pésimo estado, "llega usted ahí a Viva Reforma, de 4 carriles y de pronto se encuentra con 2 carriles, y tiene desde el sexenio de Ismael Hernández, que no se acabala ese cuerpo de avenida y que provoca ahí un embotellamiento, un cuello de botella".

A diario observan tramos tan pequeños que no los han podido pavimentar o arreglar, se ha hecho el llamado a las autoridades, porque la gente no sabe si es recurso federal o estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

"Ahora acaban de pavimentar el Bulevar Las Flores, nosotros andamos ahí en la Benigno Montoya, La México y La Azteca, y un pedacito que son 4 cuadras no lo pueden pavimentar", En tiempo de lluvia rodean para poder entrar a esa colonia y dejar a la gente.

"Otro ejemplo, tenemos de acá la calle de las Palmas, que conecta con la carretera a Mazatlán, también son 4 o 5 cuadras, que impiden llevar a la gente". En esta administración estatal y municipal, en cuanto entraron hicieron notar que se necesita una entrada primaria a Cancún, Cielo Azul, que conecte con el 450, y con los fraccionamientos aquellos.

Puntualizó que las calles primarias sí las han trabajado, pintado, pero hay ejes viales a los que no se les ha puesto cuidado, ni una mano, y destacó, recordemos que a nivel nacional, el presidente informó que el dinero que se ingresara por la regularización de los carros americanos, se debía destinar para mejorar las calles, "hasta el momento no nos hemos metido en eso, para no generar polémica, o que digan que estamos en un partido o con otro", finalizó.