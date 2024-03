Gratis parquímetro durante Semana Santa

Durante esta Semana Santa, no habrá cobro de parquímetro en la Zona Centro de Durango capital, así lo dio a conocer el subdirector de Ingresos del Gobierno municipal, Jorge Gurrola García, al señalar que se estarán dejando de ingresar al municipio cerca de 200 mil pesos diarios procedentes tanto del pago de parquímetro, como del pago de multas realizadas durante el día.

Explicó que el Gobierno municipal recibe solo un porcentaje de la venta de saldo para el pago del servicio de parquímetro, ya que el otro se va directamente a la aplicación; de ahí que el mayor porcentaje de ingresos obtenidos proviene de las multas realizadas, pues al día se retiran entre 50 y 60 placas desde las 9:00 y hasta las 20:00 horas.

Dejarán de ingresar al municipio cerca de 200 mil pesos diarios procedentes tanto del pago de parquímetro, como del pago de multas realizadas durante el día / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Informó que durante esta semana el servicio será gratuito y el ciudadano tendrá la oportunidad de estacionarse con la certeza de que no será multado si no carga saldo, “los invitamos a que ni pongan saldo porque los agentes no van a andar en la calle haciendo ese servicio”, comentó el funcionario municipal, al afirmar que en este momento se encuentran ocupados en la rehabilitación de los cajones a través del pintado y señalización.





La idea de que este servicio no se pague durante la semana de asueto, es para apoyar a los comerciantes locales y el ciudadano pueda salir a consumir sus productos sin el pendiente de no encontrar un lugar donde estacionarse porque no cuenta con saldo para cargar, etcétera.

Asimismo se intenta apoyar al turista que viene y desconoce cuál es la dinámica del pago del parquímetro, “que no se vaya con la mala sensación de que fue infraccionado”, comentó Gurrola García, quien reconoció que ya no se han tenido reclamos por el uso de la aplicación, “yo creo que era cuestión de que el ciudadano se habituara al uso de la aplicación”, dijo.

En su reciente visita a Durango, los directivos de Blinkay se comprometieron a ampliar los puntos de pago hasta 120 comercios, y de acuerdo con el último reporte éstos ya se alcanzaron.