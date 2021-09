Semáforo amarillo: En Durango se registran 82 nuevos casos de Covid-19

La semana para Durango arranca con el semáforo en color amarillo, vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años y 82 casos nuevos positivos a la Covid-19.

En la conferencia virtual el Secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, explicó que a partir de las 11:00 horas arranca la inmunización para el sector más grande de población en el estado, para ello se instalarán tres módulos en la Fenadu, con el objetivo que se dé rápido y ordenada la vacunación.

Subrayó que la aplicación de la vacuna solo será para las personas de rango de edad de 18 a 29 años, debido a que se quiere que el biológico alcance y no suceda cómo en otros municipios que se acabo antes de lo previsto, por tanto no se vacunará a rezagados.

“Debemos asegurar la primera dosis a este grupo, que es el que se está contagiando más”, precisó el secretario.

Añadió que los rezagados deben esperar hasta que se dé a conocer el calendario para ellos, “no vayan y se enojen porque no se les vacune, está vacunación es exclusiva para éste grupo de edad (18-29) por que son los que se están enfermando”, indicó.

Local Contagios en el Cobaed no se dieron en las aulas: Castañeda Comentó que el nivel de contagio en la entidad a bajado 30%, lo que representa más que la media nacional y al ser cuestionado cobre los casos positivos en la institución edificativa Derechos Humanos respondió que son dos, los cuales no están relacionados epidemiologicamente, y en total en la primera semana de regreso a clases fueron 8 casos detectados, sin embargo como no se relacionan no es un brote.

En el estado existe un acumulando 44 mil 431 personas que han resultado positivas al virus y 2 mil 728 defunciones. Los nuevos casos confirmados, se distribuyen de la siguiente manera: 47 en Durango, 16 en Gómez Palacio, 7 en Canatlán, 7 en San Dimas, 2 en Lerdo, 1 en Nuevo ideal y 1 en Mezquital.

Desde el inicio de la pandemia, se han estudiado 111,427 casos que cumplen con la definición operacional, descartando 64,590 pruebas negativas y quedando mil 8 casos sospechosos en espera de resultados.

Los pacientes hospitalizados al día de hoy son 155, de los cuales 41 se reportan graves.