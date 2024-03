“Estamos en un momento crítico en nuestra sociedad en términos generales en cuestiones políticas, de seguridad, de luchas que no son feministas incluso”, señaló la periodista sinaloense, Carol Solís, quien en un encuentro con reporteras abordó temas sobre el movimiento feminista en México y su cobertura ante las próximas marchas del 8 de marzo.

Como reportera de a pié, con más de 25 años de experiencia, de los cuales ocho los dedicó a la cobertura deportiva, Carol está consciente de los riesgos que implica el ejercicio periodístico, pues uno de los retos más grandes para una mujer reportera es distinguir la línea entre proteger su seguridad y realizar su trabajo.

Ser mujer y ser periodista es el combo de lo peligroso: Carol Solís./ Foto: Cortesía

“Nos han enseñado que el trabajo está primero y que somos periodistas o fotoperiodistas y eso está por encima de todo, y por lo menos en mi experiencia personal me he dado cuenta que al final siempre tenemos que ponernos nosotras primero y no estamos acostumbradas a eso”, comentó la especialista en abordar temas coyunturales referentes a la lucha feminista, quien detalló que no es una práctica exclusiva de las periodistas, sino a nivel general.





Y es que advierte que una mujer siempre debe ponerse por encima de todo para salvaguardar, proteger y cuidar su integridad; y con ello respaldar y sostener a otras compañeras.

Explicó que en la actualidad, el clima político y la polarización de la vida pública está en efervescencia, de ahí que primero es necesario darle el espacio para darle voz a las víctimas de algún tipo de violencia, sin embargo el problema radica en que los medios de comunicación, en su mayoría, siguen en manos de los hombres, de ahí que mientras no se cuente con el espacio será complicado apoyar la causa.

Ser mujer y ser periodista es el combo de lo peligroso: Carol Solís./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Cada vez estamos peor”, dijo al ser cuestionada sobre su postura ante el aumento de muertes de mujeres a manos de los hombres, “hace siete años hablábamos sobre siete mujeres asesinadas por hombres, ahora hablamos de 11 y son cifras que ni siquiera podemos saber si son ciertas, porque hay una cifra negra, que no se ve”, dijo.

Imagen Ilustrativa | “Hace siete años hablábamos sobre siete mujeres asesinadas por hombres, ahora hablamos de 11"./ Foto: DASSAEV TÉLLEZ | Cuartoscuro

De ahí que consideró que sigue siendo peligroso ser mujer en un país como México, y cuando sé es una mujer periodista “es el combo breaker de lo peligroso”, por eso la única forma que se puede sostener una situación de este tipo es que entre el gremio “nos abracemos y nos sostengamos, no es fácil porque no te tiene que caer bien la otra, pero es la única forma en que salgamos”, dijo.

Carol Solís, quien es colaboradora en una mesa de análisis con Carlos Loret de Mola advirtió que mientras no se ataque un sistema como el machista desde la raíz, es decir, aquella violencia que se gesta desde el hogar, pues un 78 por ciento de este tipo de vulneraciones hacia la mujer vienen desde la casa, no se podrá avanzar mucho.

La periodista aseguró que las leyes están “la bronca es que no las cumplimos”, y es que todas funcionan si se aplicaran como debe ser “pero es un círculo complejo porque cómo vas a ir a denunciar si te van a violentar en el Ministerio Público”, dijo al advertir que después se puede pensar en ajustarlas, antes debe generarse condiciones para que puedan cumplirse.