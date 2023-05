Sin seguro de trabajadores de la SEED más de 200 familias

Poco más de 200 familias de trabajadores de la educación siguen sin recibir el recurso del seguro institucional que la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) debe entregar por fallecimiento, se trata de profesores que murieron durante el año 2020 y a cuyos deudos no se les ha entregado lo correspondiente a 40 meses del salario que percibía en vida su familiar.

De acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 44, Efrén Estrada, durante el año 2020 el Gobierno del Estado a través de la SEED se dejó perder la póliza institucional, lo que afectó a poco más de 100 familias, sin embargo durante el 2021 se pagó nuevamente y para el año 2022 de nuevo dejan de pagar.

Esto implicó que durante los años 2020 y 2022, las pólizas del seguro institucional no se cubrieran y por ende no se hizo efectivo el pago a los deudos, “nosotros como organización hemos estado presionando a la Secretaría de Educación para que se ponga al corriente, pero entendemos que el tema es complejo y que son adeudos que no le corresponden a esta administración, pero no por eso dejan de ser responsabilidad del gobierno”, comentó el líder sindical.

Entre estas familias se encuentra la de Rosa Argelia Martínez Pacheco, quien desde el 6 de octubre del 2020 se encuentra entre idas y venidas en la SEED y el Sindicato buscando que se le autorice el pago de la indemnización que le corresponde a ella y a sus cuatro hijos, tras el fallecimiento de su esposo, Gerardo Ruiz Estrada, quien se desempeñaba como profesor de Educación Especial.

Rosita, como la conocen sus familiares y amigos, asegura angustiada que ya está cansada de ir a pedir algo que por ley le corresponde a su familia, sin embargo nadie le da una razón de cuándo es que se le hará entrega de un dinero que necesita urgentemente, pues está a punto de vender su casa para pagar las deudas que se han acumulado desde la muerte de su esposo, el pasado 15 de septiembre del 2020.

Explica que incluso sus dos hijos menores, quienes aún dependen de ella económicamente ya que se encuentran estudiando la carrera de Derecho e Ingeniería Mecánica, para ayudarla en los gastos y pago de la hipoteca que actualmente tiene, “tendré que vender mi casa y comprar algo más pequeño”, dice con un sentimiento de impotencia ante la situación que vive.

Según lo informado por Efrén Estrada, el dinero adeudado no puede pagarse con una póliza que ya venció, de ahí que tiene que buscarse un mecanismo para que esta transacción se haga a través de una empresa dedicada a pagar este tipo de siniestros.

“Tenemos que verlo a través de una empresa donde el patrón, en este caso la Secretaría, le entregue la cantidad correspondiente a esa empresa, que no es una aseguradora tal cual, es una variante a las aseguradoras. Luego esta empresa depositarle a cada uno de los deudos”, comentó.

Al cuestionarlo por la cantidad a la asciende el adeudo del pago de estos seguros, el representante de los docentes señaló que es imprecisa esto debido a que los costos de los seguros son variados, y depende del salario del trabajador, depende del rango que ocupa en el sistema educativo, aunque se habla de varios millones de pesos.

El caso de Rosita es solo uno de los más de 200 que actualmente exigen el pago inmediato del seguro que obtuvo su familiar al laborar el sistema educativo de la entidad y que la administración anterior dejó que se perdieran al no hacer las contribuciones requeridas.

Por su parte, el secretario de Educación en Durango, Guillermo Adame Calderón, informó que en la institución se tienen reportados 52 casos de trabajadores que fallecieron en el año 2020 y que de manera irresponsable e inexplicable, tanto la SEED, como la Secretaría de Finanzas de la anterior administración, no cubrieron la póliza del seguro de vida de estos trabajadores.

“Es un derecho que tienen, se debe buscar la manera de cubrirlos”, comentó en entrevista y es que esto es parte del adeudo de los más de dos mil millones de pesos que se dejó de la pasada administración, “estamos buscando armar un esquema de rescate de los derechos laborales de los trabajadores para ir viendo cómo vamos ir resarciendo”, comentó.