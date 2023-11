Sufren partida de Mariangel tras caída de autobús; exigen justicia  

“Vidas que duran poco… y no se entiende la razón”, se lee en una de tantas publicaciones dedicadas a Mariangel Tovalin Zúñiga, la joven, de apenas 15 años de edad, que murió en días pasados tras caer de un camión de la ruta azul.

En medio del dolor, su familia exige que su caso no quede impune, se investigue, se deslinden responsabilidades y se castigue al o los culpables, en caso de haberlos; incluso han impulsado en las redes sociales el hashtag #JusticiaParaMariangel. La joven ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la noche del 31 de octubre luego de sufrir un accidente, pues se cayó al momento en que descendía de un autobús del transporte público sobre bulevar Domingo Arrieta.

Trasciende que el accidente trágico se derivó porque la unidad de pasajeros seguía en movimiento, cuando la menor de edad intentó bajarse. Sin embargo, hasta ahora no se conoce el peritaje oficial, mismo que indicará si hubo irregularidad y por tanto habría un culpable.

Mariangel permaneció una semana internada en el Seguro Social donde se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico moderado, fractura de tobillo izquierdo y herida cortante en región occipital.

A la semana de estar hospitalizada, este 6 de noviembre, lamentablemente falleció Tovalin Zúñiga. Su familia sufre su partida, pero exige justicia.

"Vidas que duran poco...y no se entiende la razón. Almas que sin tener prisa pronto las hacen finalizar. Seres que estaban pidiendo tiempo, y el tiempo no se dejó alcanzar. Caminantes que se les niega el camino, y la vereda de la fatalidad tuvieron que tomar hermosas mañanas soleadas, interrumpidas por una gran tormenta matinal, hermosas personas que el suceso imprevisto no las perdona y sólo sentencia sin atenuantes ni apelaciones, mariposas rotas que no volverán a volar, pero sus aleteos siempre un hermoso recuerdo serán", escribió el usuario Deived Silde, quien colocó además varias fotografías de la joven fallecida.

Por su parte, Claudia Zumara Tovalin Delgado dedicó también unas palabras para quien fuera estudiante, “señor, solo tú eres el dueño de la vida, nos concedes la gracia de nacer siempre con un propósito, y del mismo modo nos llamas a tu Reino de luz, cuando consideras que nuestra misión en la tierra ya está cumplida, no antes, ni tampoco después, ahora tienes un ángel más a la cual deja mucho dolor su ausencia, pero contigo señor estará en un mundo lleno de perfección. Da el consuelo a sus padres que necesitan en estos momentos. Te vamos extrañar mi bella Mariangel”.