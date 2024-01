Todo listo para la votación de los proyectos del Presupuesto Participativo

Este domingo 28 de enero se llevará a cabo la elección de los proyectos a los que se les asignarán recursos de los 70 millones de pesos contemplados como parte del Presupuesto Participativo de este año, para ello se instalarán 61 centros de votación, de los cuales 19 se concentran en el área rural y el resto en la zona urbana del municipio de Durango, informó la regidora Malena González.

Se pensó en la instalación de tres puntos específicos a los que los duranguenses tienen mayor acceso como Paseo Durango, Paseo Constitución y Parque Guadiana; a fin de que acudan a votar por cinco de los 175 proyectos que fueron previamente elegidos por un Comité y cumplían con las especificaciones requeridas.

Regidora Malena González / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La regidora de extracción panista, recordó que la votación deberá estar enfocada a cinco proyectos que pertenezcan al mismo distrito, “invitamos a la ciudadanía que no registró proyecto, que se solidarice con los demás ciudadanos, ahí estará publicado en los centros de votación el nombre y el folio de todos los proyectos”, comentó.

Asimismo informó que los habitantes de la zona rural son de los de mayor participación, pues en esta ocasión se registraron 45 proyectos, en donde incluso ya se comenzó con la socialización de los mismos junto con los 130 restantes a través del uso de juegos como dinámicas de participación ciudadana.

Los habitantes de la zona rural son de los de mayor participación / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Diversas comunidades como José María Pino Suárez, Valle Florido, Plan de Ayala, entre otros ya se organizaron para ver cómo van a votar por sus cinco proyectos”, dijo.





Señaló que será a partir de las 8:00 y hasta las 17:00 horas, que permanezcan abiertos los centros de votación, a fin de que participe la mayoría de la ciudadanía “para que después no nos estemos quejando de que nos hacen obras que luego no estamos de acuerdo o no nos gustan, ahí tienen una opción e 175 obras propuestas”, dijo.

Imagen ilustrativa | Se pensó en la instalación de tres puntos específicos a los que los duranguenses tienen mayor acceso / Foto: archivo León Alvarado | El Sol de Durango

Aunque son diversas las solicitudes de proyectos que se presentan van en torno a la pavimentación, instalación de domos en escuelas y diversas canchas deportivas