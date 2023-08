"Nosotros no nos vamos a detener ni caer en provocaciones, estos tres años son valiosos porque yo fui contratado para trabajar a favor de los duranguenses", así se refirió el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez en relación a las declaraciones que hizo su antecesor Jorge Salum del Palacio, quien lo tacha de tener nexos con el crimen organizado.

Cuestionado sobre los ataques que hizo su correligionario de partido, el alcalde dijo, "desconozco el trasfondo de sus declaraciones, a mí me da mucha tristeza porque lo consideraba mi amigo, pero bueno, en política las cosas así son y seguiré adelante porque no tengo nada que temer".

Toño Ochoa responde a señalamientos de Jorge Salum / Foto: archivo | Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

A través de sus redes sociales el alcalde saliente ha acusado en diversas ocasiones a Ochoa Rodríguez de estar vinculado al crimen organizado, por lo que en este sentido dijo estar tranquilo y seguirá su vida normal, no usa seguridad personal. "Y que a Salum Dios lo bendiga", subrayó.

Insistió que él como servidor público está enfocado en una dinámica de trabajo, no se detendrá ni caerá en provocaciones, porque el sentir de los duranguenses es que no le afloje a lo que está haciendo. Le dicen que como va está bien. "Yo teniendo salud y a Dios con migo, lo demás no me importa", sentenció el munícipe.

Con un 🤝🏼 encuentro ciudadano, celebraremos nuestro #1erInforme de #ResultadosDGO, honrando la palabra con la gran familia de #Durango. 🦂



📍Palenque de la FENADU

🗓️ 25 de agosto

🕰️ 12:00 hrs.



¡Construimos el futuro contigo! 🐺 pic.twitter.com/el7jIKNvGa — Toño Ochoa (@josejoseantonio) August 4, 2023

Insistió que a pesar de señalamientos, los resultados ahí están, se continuará con la pavimentación, los comedores comunitarios, la construcción del Hospital Municipal del Niño y muchos otros proyectos.

Advirtió que a ese tipo de manifestaciones no les da la importancia debida; lo que para él tiene mayor trascendencia es el trabajo. "Estamos aquí para hacer un equipo con la gente, no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por brindarles bienestar", añadió.