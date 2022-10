Tras lluvias evaluarán posibles daños en las escuelas de Durango

La Asociación Estatal de Padres de Familia emitirá una petición para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de educación en el estado (SEED), a fin de dar a conocer la situación de escuelas ubicadas en la ciudad de Durango, para que puedan ingresar al programa “La escuela es nuestra”, indicó el presidente Miguel Ángel Villanueva Ruano.

Enfatizó que el estado de las escuelas en Durango se puede catalogar como mediano, y actualmente se debe esperar a que pasen las lluvias para saber las afectaciones que se causen y acumulen a las ya existentes.

“Los padres de familia y directivos deben reportar de inmediato algún desperfecto y así tomar medias en el momento”, señaló el representante de los padres de familia.

Al ser cuestionado sobre el estado de las escuelas y la afectación que puedan tener, esto debido a las deudas que enfrenta el gobierno del estado, respondió que las autoridades deben actuar con inteligencia en el tema de manejo de recursos, y poder así rescatar lo que no se hizo siempre viendo hacia el presente, “con tristeza vemos que en la escuela Primaria Elena Centeno, existan cuarteaduras en salones, se reportó a tiempo y no se reparó, el problema ha aumentado, también en la escuela Plutarco ubicada por el cerro del mercado, se gotea y no se dio solución”.









Villanueva Ruano puntualizó que con el poco o mucho recurso que obtenga el estado se debe corregir la problemática que se vive al interior de las instituciones, pues es la seguridad de miles de menores que estudian el nivel básico.

En cuanto al programa “La escuela es nuestra” subrayó que va dirigido a zonas marginadas y deja fuera a la capital y sus alrededores, sin embargo existen necesidades básicas en todas las escuela sobretodo en el tema de red hidráulica.

Añadió que están listos los comités de padres de familia para realizar acciones en pro de las instituciones, pues al final de cuentas el recurso que se otorga es en beneficio de las niñas y niños.

Lluvia provoca inundación en escuela de Durango capital / Foto: especial |

“Existen necesidades en todas las escuelas ya sean rurales o de la ciudad, la asociación de padres de familia siempre sugiere que al obtener el recurso del programa se contrate a un especialista para garantizar la seguridad de los alumnos, es decir un ingeniero civil o arquitecto, para que las obras sea garantizadas y no costosa”, puntualizó.

Para finalizar el presiente de la asociación dijo que actualmente es un número mínimo de aulas construidas de madera y lámina, ante ello los padres de familia están atentos para atender dichos salones y no poner en riesgo a los menores.