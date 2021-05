“Va por México” ganará la mayoría en el país: Alejandro Moreno

Este 6 de junio la coalición “Va por México” va a ganar la mayoría de las gubernaturas, la cámara de diputados, y en Durango el Congreso Estatal, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien en encuentro con la militancia, señaló que se está ante la elección más importante de la historia, con la cual se le regresará a la población la certidumbre de una mejor calidad de vida que el gobierno emanado de Morena le quitó.

“Hoy necesitamos comprometernos y estar cerca de la gente, reflexionar que este 6 de junio nos jugamos el presente y futuro de Durango y de México, y para eso tenemos que trabajar juntos” indicó en presencia de los candidatos de la coalición “Va por México”, así como de los presidentes estatales del PRI, Rubén Escajeda, del Partido Acción Nacional (PAN) Verónica Pérez, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Lazalde.

Ante personajes políticos priistas, dijo que esta alianza del PRI, PAN y PRD no fue sencilla, pero ante situaciones extraordinarias se deben tomar acciones extraordinarias, por ello se hicieron a un lado las diferencias ideológicas y personales, para construir por las causas que unen y defender al país, más allá de discursos.

“Antes de ser priistas, panistas o perredistas somos mexicanos, son duranguenses y hay que defender la patria, porque hay que decirlo con firmeza, Morena es una tragedia para el país, porque les quedó grande el caballo, porque salieron buenos para criticar, pero pésimos para gobernar, porque no han cumplido ni un sólo compromiso que hicieron al pueblo de México, y para prueba de ello es que no han bajado la gasolina; el gas ni energía eléctrica, en Morena son unos sin vergüenzas que no cumplieron sus compromisos de campaña” señaló.

Este 6 de junio con confianza de la gente, se van a ganar las elecciones para regresarle a la gente lo que Morena les quitó, el PROSPERA, el Seguro Popular, las estancias infantiles, los refugios para mujeres, quitaron los seguros de vida para jefas de familia.

Moreno Cárdenas, teniendo como marco el salón de choferes de CTM, dijo que el manejo de la pandemia por Covid-19 fue de lo más irresponsable por parte del gobierno de la República que con una mala estrategia de salud no pudieron evitar las más de 200 mil muertes.

Igualmente señaló a Movimiento Ciudadano de esquiroles que le quieren hacer el trabajo a MORENA pretendiendo dividir a la oposición, porque no quieren a México, porque si hubieren querido detenerlos se hubieran sumado a la colación, y porque saben que están destruyendo al país, ni un voto a Movimiento Ciudadano y ni un voto a Morena porque es votar por el retroceso de México, resaltó el Presidente Nacional del PRI.

Alejandro Moreno Cárdenas puntualizó que lo mejor del PRI, se quedó en el PRI, y destacó labor de los jóvenes, de las mujeres del ONMPRI, del MT, de la unidad revolucionaria, de CNOP, de CNC, de CROC, y CTM, “lo más importante es que se tiene que tener claridad en que se va a la elección más importante de la historia de Durango y reflexionar, sobre el compromiso de asistir a votar porque la coalición Va por México se conformó para defender al país”.

Señaló que con tristeza hoy se atestigua que los irresponsables gobiernos de Morena han destrozado el campo, han desaparecido programas de concurrencia, apoyos a productores, el Progan, programas que apoyaban a ejidatarios y campesinos, han destrozados al país con casi 80 mil homicidios dolosos en 28 meses, más de siete mil 500 feminicidios, casi tres mil secuestros, “esa es su carta de presentación, de un gobierno que no sabe gobernar, por eso tenemos que regresar a enderezar el rumbo del país y eso se logra con el apoyo de los ciudadanos, vayamos juntos a convencer a la gente, a los amigos, a las militancias, vamos con todo, vamos a ganar este 6 de junio, porque Médico merece que todos los mexicanos tengan una mejor calidad de vida”.