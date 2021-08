[VIDEO] Fátima Stenner, una voz poderosa del rock en Durango

Su intensa pasión por la música llevó a Fátima Stenner Armas a descubrir y compartir con el mundo su voz y el talento que la acompaña, el cual la ha impulsado a convertirse en cantante y formar su propia banda de rock. Y es que desde temprana edad la duranguense tuvo una conexión inmediata con la música y con el paso de los años logró consolidar una de sus metas en este ámbito.

Fátima es una de las fundadoras y vocalista de Gresset, una banda de rock originaria de la ciudad de Durango, cuya inspiración proviene de distintos lugares, vivencias y sobre todo de la cultura local, una fusión que cada día logra sumar más seguidores al proyecto.





Música: una pasión por descubrir

A los seis años Fátima ya sentía una fascinación por la música, asegura que siempre tuvo una conexión inexplicable con este arte. “A pesar de que solo escuchaba canciones infantiles me encantaba cantarlas y sentir que estaba en un escenario”, relata entre risas.

Fue así que con el paso del tiempo comenzó a descubrir otros estilos musicales y el rango vocal de diversos artistas. Pero sin duda sus mayores influencias fueron figuras mexicanas, señala que comenzó a tener más acercamiento a los artistas mexicanos y solo escuchándolos fue que empezó a estudiar la música, “mi aprendizaje desde pequeña siempre fue muy empírico, me sorprende que desde pequeña yo ya mostraba interés por el canto y mi mamá realmente nunca pensó a llevarme a clases ni nada, pero finalmente por mi cuenta fue adquiriendo el conocimiento sobre la música”, destaca la duranguense.

Pero fue durante su adolescencia cuando comenzó a descubrir otros géneros musicales así como diversos artistas con amplios rangos vocales, por ello se involucró en diferentes estilos hasta que descubrió el rock. A pesar de que experimentó con múltiples estilos y géneros, el rock conquistó su corazón y decidió seguir este camino.

Fátima Stenner, fundadora y vocalista de la banda de rock Gresset/ Foto: Cortesía | Gresset





Gresset, un sueño hecho realidad

Luego de vivir por un tiempo en Reynosa, Tamaulipas, regresó a su natal Durango y se involucró en la escena local. “Recuerdo que mi primera audición para una banda fue con una de metal progresivo, estaban buscando una vocalista, hice la audición y les gustó, ahí comencé a realizar mis composiciones y la banda me apoyaban mucho, pero el proyecto nunca se consolidó”, destaca.

Sin embargo, este paso fue el comienzo de su carrera artística ya que una de sus metas era poder crear su propia banda de rock y entre los años de 2012 y 2013, conoció a su actual pareja con quien fundó Cuando conoció a su actual pareja y juntos crearon Gresset.

El proyecto ha evolucionado y con el paso de los años diversos artistas han formado parte de la agrupación, por lo que funge como una plataforma para los duranguenses interesados en el rock, así lo asegura Fátima.

En la actualidad Gresset trabaja en la creación de canciones inspiradas en las leyendas de Durango, Fátima destaca que para la banda es muy importante retratar un poco de la cultura de Durango en su arte. Al momento ya cuentan con dos canciones de este proyecto, “Dama en pena” basada en la leyenda de la llorona y “Apuesta” de la leyenda de la apuesta en el Panteón de Oriente.

Gresset, banda de rock fundada en la ciudad de Durango/ Foto: Cortesía | Gresset

Fátima ha tenido la oportunidad de experimentar con la música en diferentes estilos y ramas de esta, uno de estos recuerdos fue el haber participado en el casting del año 2018 para La Academia, ya que Durango fue una de las sedes. Así que animada por sus amigos y familia se presentó y logró pasar las primeras dos etapas.

Posteriormente fue convocada para los siguientes castings en la Ciudad de México, donde llegó al penúltimo filtro, pero según relata la joven en este pedían que los participantes expusieran su vida personal, así que decidió no continuar. "Fue una buena experiencia pero me di cuenta que no era para mí, no buscaba exponer mi vida y a las personas en ella, solo quería que la gente me escuchara cantar y ahí no era posible", destaca con una sonrisa en su rostro.

La duranguense asegura que continuará con su banda de rock, al componer y crear más canciones inspiradas en su natal Durango, asi mismo señala que en el futuro le gustaría incursionar en el género infantil pues es muy amplio y tiene al público más exigente, los niños.