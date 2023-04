Violencia en Zacatecas perjudica directamente a Durango: Benítez

“Todo el país está al acecho de la delincuencia, pero Zacatecas se distingue hoy por hoy, por ser el estado más peligroso del país, pero lo más lamentable es que la gente ya no pueda circular por esa carretera Durango-Zacatecas, que comunica a muchos estados del país, de Durango hacia el centro o del centro al norte", así lo manifestó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Benítez Ojeda.

Asimismo señaló que es insostenible que Durango tenga que padecer esta situación, y poner en riesgo a las familias, porque es un tema que ya sobrepaso a las autoridades, “ni los cuerpos de seguridad pueden con la delincuencia, pero son necesarias acciones urgentes", dijo.

El diputado aseguró que esto no puede seguir sucediendo, "no hay una solución, es un asunto que está fuera de control, se necesitan voluntades y segundo, desplazar un dispositivo gigantesco de elementos y seguridad de todos los órdenes de gobierno para blindar toda la carretera."

Explicó que el tema de inseguridad ahuyenta las inversiones, el turismo y por tal motivo evita que se genere derrama económica, por lo que es deplorable que el estado vecino siga siendo un foco rojo de inseguridad en México, donde se tiene que planear algo urgente por el gobernador y autoridades federales.

Piden diputados a ciudadanos duranguenses evitar viajar al estado de Zacatecas / Foto: Cuartoscuro

Sobre el reciente ataque que sufrieron elementos de seguridad en Zacatecas, precisó, “esta vez fue la Guardia, pero puede ser cualquier persona, cualquier turista, cualquier visitante”.

Anteriormente la diputada de Morena, Sandra Amaya, también opinó sobre los hechos de inseguridad que se han presentado en Zacatecas por lo que hizo la recomendación de no viajar por este lugar al ser una carretera peligrosa, “lo hemos visto no hay garantía, no hay seguridad”.