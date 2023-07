Yo no veo, y el Congreso no quiere escuchar: Oscar Zaldívar

Yo no veo, pero ustedes diputados no quieren escuchar, y se niegan a ver la preocupación de 130 mil personas con discapacidad que hay en el estado, de madres de niños con autismo preocupadas porque no saben qué va a pasar con sus hijos si ellas fallecen, además le han cerrado las puertas a las personas sordas porque no tienen un intérprete en sus sesiones, así lo declaró Óscar Zaldívar, secretario en Durango de Unión Nacional de Ciegos y de baja Visión, durante la consulta en el Congreso a personas con discapacidad en relación a la propuesta de la Reforma Electoral.

Destacó sobre la recién aprobada Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, “resulta increíble cómo pudieron hacer que algo que estaba mal, empeorara aún más”, y me refiero específicamente al artículo que mencionaba que en el 2 por ciento de la plantilla laboral en las empresas públicas y privadas deber ser para personas con discapacidad, el problema era la palabra vaga y ambigua de “procurará”, que en lugar de cambiarla por obligatorio, optaron por quitarla, entonces ya no se contempla.

Se presentó ante el Congreso, iniciativas respaldadas por distintas asociaciones de y para personas con discapacidad/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Este hecho igual “puede parecer intrascendente para ustedes”, pero hay historias como la de Jorge, un joven discapacidad visual, que luego de buscar diferentes oportunidades de empleo y no encontrar, termino trabajando en la obra, poniendo en riesgo su integridad, otro caso es el de Andrea que se intentó suicidar porque su discapacidad la ha vuelto invisible para la sociedad, entre otros casos, que parece se niegan a ver.

Indicó que el pasado lunes 26 de junio, presentó ante el Congreso, iniciativas respaldadas por distintas asociaciones de y para personas con discapacidad, muchas presentes en la consulta, con un paquete de reformas para modificar 11 leyes, donde se incluye que “se garanticen empleos en las plantillas laborales municipales, de los 3 poderes, y de los organismos autónomos descentralizados”, para que el gobierno tenga la congruencia y la calidad moral para pedírselo a los empresarios y se abran espacios laborales para persones con discapacidad.





Respecto al tema electoral, dijo que se requiere una forma de establecer candidaturas para el Congreso del Estado, como la conformación de las planillas, que no se suplan por otros sectores en situación de vulnerabilidad, como personas de pueblos originarios, o personas de la comunidad LGBT, que son igual de importantes, aunque no necesariamente viven las barreras a las que personas con discapacidad se enfrentan diariamente.

Reiteró “diputados”, pueden continuar por el camino de la indiferencia, patear el bote y argumentar que se viene el tiempo encima por el proceso electoral y ya no se puede modificar la ley, para pasar a la historia como un “Congreso, sordo y ciego, que no quiso caminar con nosotros”, o que lo que se plante aquí, no solo sea una catarsis y desahogo, y lo planteado se traduzca en acciones que de verdad representen espacios de participación para nosotros.

Por su parte la diputada del PRI, Rosa María Triana y presidenta de la Comisión de Atención a personas con discapacidad, tomo la palabra y aclaró sobre ese planteamiento, que se omitió lo de obligatorio en la plantilla laboral, porque puede resultar contraproducente, por tomarlo como imposición y quizá ni tomen en cuenta el 2 por ciento que se está estableciendo.

Comentó que se ha platicado con el sector empresarial para que acepten a personas con discapacidad, pero se ha manifestado que no cuentan con la infraestructura de rampas o adecuaciones para que puedan laborar, o que pueden aceptar a las personas que puedan desempeñarse con los recursos que se tienen.

“Hubo un primer foro, los escuchamos, hubo un segundo y los escuchamos”, y ahora este, porque de eso se trata, de saber que requieren, y ayudarlos en todas las situaciones que requieren, pero en lo que se pueda apoyar así lo vamos a hacer, porque es nuestra obligación.