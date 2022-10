Salida de Tatiana Clouthier de la SE no es por enojo: AMLO

Andrés Manuel López, presidente de México, negó que la renuncia de Tatiana Clouthier, Secretaría de Economía (SE) anunciada este jueves, se deba por un enojo o diferencias con ella.

“Yo no me enojo, imagínense si me enojara, no podría yo vivir y mucho menos odio, porque soy feliz”, dijo el presidente en su conferencia de prensa.

El presidente subrayó que la renuncia de la secretaria fue por un asunto personal.

"Como ella misma lo explicó, es un asunto personal y lo que vamos a hacer es difundir la carta, subirla, ya lo dije es una mujer con principios, recta y con criterio, si fuesen otras razones lo hubiese manifestado".

López Obrador dijo que no daría de inmediato el nombre de quién sustituirá a Clouthier por respeto a ella y que será mañana viernes cuando dé a conocer quién será su relevo.

"Vamos a dar a conocer quién la sustituye en la Secretaría de Economía", apuntó López Obrador.

El presidente expresó que a pesar de la salida de Clouthier de la SE, hay buena relación con Estados Unidos frente a los diálogos aclaratorios por el Tratado de Libre Comercio. (T-MEC)

Sobre la posibilidad de aplazar las conversaciones por el Tratado, el mandatario expresó que su gobierno está abierto al diálogo y que el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, le ha dicho que ellos no tienen intenciones de cambiar leyes porque no les corresponde.

"Son leyes nuestras y somos un país independiente, libre, soberano, nunca se ha hecho un planteamiento en ese sentido", dijo López Obrador.