Corcholatas desobedecen y dan propuestas en sus giras

Durante sus primeros 15 días de gira por el país, las llamadas corcholatas de Morena y de sus aliados políticos del PVEM y del PT presentaron propuestas explícitas o disfrazadas para ganarse la simpatía de los militantes en su búsqueda por la candidatura presidencial morenista, contrario a las restricciones que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El 16 de junio y antes de que validara las giras de las corcholatas, el INE ordenó a los aspirantes cumplir medidas en el proceso interno para hacerse de la Coordinación de Defensa de la Transformación, persona que a la postre será el candidato o candidata presidencial de Morena, por ejemplo, que “la propaganda no debe dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración electoral” o que “se prohíbe presentar la plataforma de un partido o coalición o promover a una persona para obtener la precandidatura o candidatura”. Pese a ello, hay incumplimientos.

El excanciller Marcelo Ebrard es uno de los aspirantes que ha hablado abiertamente de sus propuestas. Sugirió la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación, a cargo de Andrés López Beltrán, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declinó el ofrecimiento. Además, propuso equipar con más tecnología a la Guardia Nacional, llevar agua al oriente del Valle de México y lograr la paridad salarial.

Ante las críticas dentro y fuera de Morena, Ebrard rebautizó sus ideas al reunirse con pescadores de Sinaloa. “Nosotros tenemos que observar las normas del partido y del INE, creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar (...). Como ya buscamos en todas las disposiciones legales, transitorio, reglamento, les dije, busquen si está prohibido soñar y como no encontramos prohibición, les dije, la sesión de hoy va a ser para soñar en el futuro que queremos”.

El Sol de México solicitó a los equipos de los seis políticos dar a conocer formalmente sus propuestas en seguridad, educación, salud y género, y ofrecieron hacer llegar una respuesta sin que fuera recibida al cierre de esta edición. Sólo los colaboradores de Claudia Sheinbaum descartaron entregar documento alguno aludiendo un acuerdo interno, y acusaron al excanciller de incumplir tal pacto por hacer propuestas.

“Se trata únicamente de dar a conocer las acciones de la 4T a través de asambleas informativas. El único que ha hecho propuestas, saltándose las reglas, es MEC (Marcelo Ebrard Casaubon). Si bien de este lado existen propuestas, no hemos hecho pública ninguna, pues no va con lo establecido, e incluso firmado, por cada corcholata en el momento de su registro para el proceso de la encuesta”, dijo una fuente que forma parte del equipo de la exjefa de Gobierno.

Esto en sintonía con lo expresado por el presidente de Morena, Mario Delgado, quien aseguró que el excanciller ponía en peligro sus eventuales aspiraciones tras aventurarse a exponer en público sus propuestas. “Se pone en riesgo él si más adelante quisiera aspirar a algo. Lo deja como antecedente y le puede traer muy malas noticias”.

Durante un evento en Ecatepec en el que estuvo acompañado por Pío López Obrador, uno de los hermanos del Presidente, Ebrard comentó que hacer las giras sin discutir propuestas con los asistentes, sería rebajar el ejercicio a simples visitas turísticas.

“Dicen que no hagamos propuestas, pero, que va a haber un recorrido por todo el país. O sea, como si fuera visita turística, si no va a haber propuestas, si no va a haber diálogo y si no respondo lo que ustedes me acaban de decir”.

Ahí mismo reviró sobre la posibilidad de ser retirado del proceso interno más adelante: “pues sólo que nos bajen a todos los militantes de Morena”.

Mientras tanto, Sheinbaum cuidando la forma en que hace sus planteamientos ha hablado sobre la necesidad de que se consoliden algunos programas sociales insignia de la Cuatroté, como Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida y el programa IMSS-Bienestar. Pero también los que impulsó en la Ciudad de México, como Bienestar para niñas y niños, Mi beca para empezar o la construcción del Trolebús elevado.

"No queremos regresiones en la transformación del país y nosotros venimos caminando desde hace rato con el Presidente, luchando por la educación pública, luchando la salud pública, luchando por derechos del pueblo de México, por la democracia en contra de la represión", comentó el sábado de la semana pasada en Querétaro.

Un día antes, en Sonora, Sheinbaum resaltó la necesidad de que se consolide la Cuarta Transformación y enlistó distintas razones: una gran cantidad de políticas públicas, programas sociales y proyectos impulsados por el Presidente, como el Plan Sonora, con el cual la entidad tiene la planta solar más grande de América Latina; la nacionalización del litio y la pensión para adultos mayores.

El petista Gerardo Fernández Noroña propuso durante una gira en Tabasco retomar la entrega de pensiones para los expresidentes, comenzando por Andrés Manuel López Obrador, incluso asignarle una senaduría vitalicia, como ocurre en otros países. Mientras que Manuel Velasco, senador del PVEM con licencia, anunció que de ganar la encuesta dará continuidad a los programas sociales del Ejecutivo federal e implementará acciones contra la tala de árboles.

Adán Augusto López ha propuesto electricidad para todos y continuidad a las pensiones para adultos mayores y a las becas para los jóvenes. Este martes, al encabezar una asamblea informativa en Ecatepec, también comentó: “se requiere un gobierno que se ocupe de la violencia contra las mujeres, una política eficaz para la detección temprana de la violencia familiar”.

Mientras que el senador zacatecano Ricardo Monreal se ha pronunciado por defender los logros de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, así como mejorar la seguridad y la justicia en el país.

En entrevista con este diario Alonso Cedeño, consultor político, consideró que las llamadas corcholatas no tendrían que abordar propuestas. “Su objetivo es subir en conocimiento. No tendrían que estar hablando de propuestas, bastaría demostrar que son buenas personas y que son cercanos a AMLO (...). (Se percibe) preocupación de unos y emoción de otros ante la decisión del gran elector como pasaba en México hace muchos años”.

Las giras de las corcholatas arrancaron el pasado 19 de junio y concluirán el próximo 27 de agosto. Estas comenzaron con al menos 11 quejas recibidas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por incurrir en presuntos actos anticipados de precampaña, que violarían la equidad del proceso electoral del próximo año, sin embargo, fueron desechadas.