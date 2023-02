Ricardo Monreal llama a Santiago Creel para que firme y envíe la reforma electoral al Ejecutivo

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, para que firme y envié lo más pronto posible, al Ejecutivo federal, el proyecto que reforma diversos ordenamientos en materia electoral.

El legislador zacatecano refirió que, desde el pasado miércoles, el Senado envió a la colegisladora el paquete de reformas que forman parte del llamado plan B, pues de acuerdo con la Constitución y la ley, los proyectos de decreto tienen que estar firmados por los presidentes y secretarios de ambas cámaras del Congreso.

Puedes leer: Santiago Creel, en contra de que el TEPJF ordene que una mujer presida el INE

Señaló que, no se trata de un asunto del Ejecutivo federal el que no se haya publicado la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, sino de la Cámara de Diputados, pues su presidente no ha firmado el documento.

Monreal Ávila reconoció que el hecho de que no se promulgue por parte del Ejecutivo federal, retarda cualquier acción que quiera llevar a cabo la oposición, pues “lo más conveniente es que se firme, se publique y, una vez que se inicie la vigencia, puedan los partidos, la minoría legislativa o los partidos políticos del bloque de oposición, interponer los recursos o acciones de inconstitucionalidad que anunciaron”.

Política Resultó un súper traidor: Creel se deslinda de García Luna y pide investigación a fondo

Asimismo, adelantó que enviará una carta al Congreso de Estados Unidos para explicarle las razones jurídicas, históricas y políticas por las que no es admisible la intervención o la injerencia de legisladores de ese país en asuntos internos de México.

“Vamos a enviar una carta comedida, pero firme, sobre la improcedencia y sobre la actitud incorrecta de estos legisladores, que intentan incidir en el proceso legislativo de la reforma electoral", señaló.

“Nosotros somos capaces de resolver nuestras diferencias internas. No necesitamos de gobiernos extranjeros, ni de congresos extranjeros para buscar soluciones”, manifestó Ricardo Monreal.

Sobre la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo: “Lo normal. Ellos están acostumbrados a eso. Nosotros no tenemos que aceptar violaciones a nuestra soberanía ni tampoco intervenciones en los asuntos internos, que sólo competen a los mexicanos y a las mexicanas resolver. No lo vamos a admitir”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, Ricardo Monreal celebró la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para aceptar e impulsar la instalación la empresa Tesla en México, ya que generará miles de millones de dólares de inversión y empleos.

“Hay que estar contentos con que Nuevo León fue uno de los estados beneficiados con esta nueva instalación de esta nueva empresa. Nos parece que fue una decisión correcta y que la generosidad con la que se actuó y la pertinencia de aceptar que Nuevo León sea el receptor de estas inversiones, me parece correcto”, reiteró.