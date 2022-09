Alejandro Armenta logra presidencia del Senado en accidentada tercera vuelta

En un hecho inédito, el Pleno del Senado de la República tuvo que votar hasta en tres ocasiones para poder elegir su nuevo presidente de la Mesa Directiva. Esto luego que en la primera votación surgió la duda de la oposición por 10 votos nulos que fueron abonados al candidato morenista Alejandro Armenta y, en una segunda ronda, se quedó a un voto de lograr la mayoría necesaria.

Sin embargo, en el tercer intento y, a unos minutos de vencer el plazo fatal que se cumplía a la medianoche del miércoles para renovar el máximo órgano de dirección de esta soberanía, el legislador poblano pudo alcanzar la mayoría simple, es decir, sumar el mayor número de votos de los legisladores que se encuentran presentes.

Así, con 65 votos a favor de 121 legisladores presentes, el morenista Alejandro Armenta Mier se convirtió en el sucesor de Olga Sánchez Cordero, lo que constituye una victoria también para el líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien colocó así a uno de sus más cercanos operadores en el Senado, toda vez que el ala radical de su bancada buscaba arrebatarle la Mesa directiva con el senador mexiquense Higinio Martínez.

La presidenta Olga Sánchez Cordero, luego de estas resultados expresó que la nueva presidencia correspondía a Alejandro Arementa y las vicepresidencias a: Ana Lilia Rivera, Alejandra Noemi Reynoso y a Eruviel Ávila.

El senador de Morena Alejandro Armenta Mier ocupara la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. / Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Después de la primera votación, se dio un receso, debido a que, supuestamente, se quisieron sumar 10 votos nulos al senador Armenta. Por ello, el líder morenista Ricardo Monreal Ávila dijo que había un reclamo de la oposición por los votos nulos y se debatió si se debía repetir la votación. Así, se decidió que se debía realizar una segunda votación para dar claridad al proceso.

Durante la segunda votación, la morenista Martha Lucía Mícher Cámarena reclamó que la legisladora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, violó el procedimiento legislativo y mostró los resultados, antes de que la Mesa Directiva los diera a conocer, aunque Armenta Mier ya había perdido la votación por un solo voto.

Previo a la selección del Pleno, la oposición reclamó en conferencia de prensa a la bancada mayoritaria de Morena que no se les tomó en cuenta para presentar la planilla compuesta por Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera, como presidente y vicepresidenta, respectivamente, y anunció que no iba a respaldar la propuesta de Morena.

En la conferencia, el panista Julen Remetería dijo que no estaban “en condiciones” de respaldar la propuesta de Morena y agregó: “nos parece que hay que generar una propuesta que logre consensos y que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes necesita transitar por los acuerdos”, subrayó.

Asimismo, añadió que los acuerdos deben reflejar beneficios a la República y “no lo que le beneficie a un partido o a un gobierno”, puntualizó. No obstante, Monreal expresó que la elección de Armenta la realizó su bancada, de manera transparente.

Es de recordar que durante el primer año de la 65 Legislatura el morenista Martí Batres, fue presidente de la Mesa Directiva y luego fungió en el cargo la senadora Mónica Fernández Balboa, posteriormente estuvo Eduardo Ramírez Aguilar, cercano a Monreal y, finalmente entró en gestión Olga Sánchez Cordero, quien deja el cargo a Armenta Mier.

Antes de la votación en el Pleno —en elección interna que se dio en la mañana—, Morena eligió a Armenta de manera muy apretada. Apenas venció al senador Higinio Martínez por 8 votos y, luego de esto, Monreal expresó: “Me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que hoy surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ustedes ya saben”, subrayó.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

También se refirió a la intentona del grupo radical de su bancada para imponer a Higinio Martínez y vencer a Armenta, cuando se unieron los senadores José Narró y Gabriel García y minimizó el hecho, mientras dijo que esto era parte del proceso.

En ese momento, Citlalli Hernández, senadora y secretaria general de Morena, hizo un llamado a sus compañeros y dijo que “sea cual sea el resultado, tratemos de salir en unidad y reconozcamos los resultados”.