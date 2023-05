Marchan en defensa de la SCJN: manifestantes y morenistas chocan a las puertas de la Corte

En distintos puntos del país, los mexicanos tomaron las calles para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de Derecho.

En la Ciudad de México, miles de integrantes de la sociedad civil salieron del Monumento a la Revolución hacia el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para manifestar su apoyo, ante los ataques desde Palacio Nacional y de integrantes del partido Morena.

Concentración en la plaza de Armas de Cuernavaca en apoyo a la SCJN. Foto: Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Con el llamado de la “Corte no se toca”, “fuera López, viva Piña” y “México, México, México”, el contingente caminó sobre avenida Juárez para dirigirse hacia la Suprema Corte, ahí se dio una confrontación con otro grupo de manifestantes que estaban contra la Corte.

Marcha por la SCJN en CDMX. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Llegaron hasta las puertas del recinto para provocar y agredir a quienes se encontraban en el lugar, lo que estuvo a punto de provocar un enfrentamiento, de no haber sido por la pronta intervención de elementos de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico.

Varios provocadores de la marcha en defensa de la Suprema Corte, comenzaron arrancar las mantas y las cartulinas que tenían los manifestantes que están en contra de la Corte, lo que provocó el inicio de algunos jaloneos, empujones e insultos, en tanto, de inmediato la policía actuó.

👀 El contingente en defensa de la Ministra Piña quitó pancartas en contra de ella, lo que molestó al grupo opositor, que está a favor de lo que ha dicho López Obrador en contra de la @SCJNhttps://t.co/UAZQgxm1Yl



📸 Roberto Hernández y Romina Solis pic.twitter.com/KBjkhig6BC — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 28, 2023

Lo que parecía una manifestación pacífica en defensa de la Suprema Corte, se convirtió en una batalla de lanzamiento de objetos por parte de quienes pedían la defensa de ministra Norma Piña.

Ambos grupos se encararon, se ofendieron, se empujaron y se dieron de manotazos. Algunos seguidores de AMLO tomaron lo que encontraron a su paso para defenderse de los “fifís”, a quienes así les gritaban, pues los superaban por mucho en número.

Los apostados en la puerta de la Suprema Corte, un gran número eran adultos mayores que se vieron sorprendidos, y espantados se replegaron, ante los agresivos “neoliberales”, como les llama AMLO. En la calle, mujeres adultas mayores de altos bandos discutían por las ideologías, cada una daba sus argumentos.

La Secretaría de Gobernación, a través de su cuenta de Twitter, informó que la marcha por la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, logró concentrar a 2 mil personas.

#ManifestaciónCDMX | La #SECGOB informa que la marcha denominada "La Corte no se toca" concluyó con la presencia de 2 mil asistentes. — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) May 28, 2023

Concetraciones por la marcha nacional fueron poco concurridas

En Querétaro la marcha inició alrededor de las 10:00 de la mañana. En las pancartas pueden leerse las leyendas de “La Ley es la Ley”, o “La corte está con el pueblo y sirve al pueblo”. Los manifestantes portan una playera blanca alternados con color morado alusivo a los colores de la SCJN.

🗣️En Querétaro dio inicio la marcha para defender a la @SCJN que convocó la organización civil Chalecos Amarillos que preside Alejandra Morán.



📸 Irais Sánchez | Diario de Querétaro pic.twitter.com/na2v0cQArB — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 28, 2023





La asociación Potosinos con Valor convocó a marcha para defender a la SCJN. Foto: Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

En San Luis Potosí, integrantes potosinos de "Valor y el Frente Cívico Nacional Capítulo San Luis" y pedieron un cese de las afrentas y ataques de los que ha sido objeto desde la presidencia de la República.

Marcha en Cuernavaca por la SCJN. l Foto: Froylán Trujillo l El Sol de Cuernavaca

Cuernava, Morelos tuvo una concentración pequeña de personas, fue en el zócalo de Cuernavaca, donde se dieron cita para exigir “la Corte no se toca”, además, de entonar el Himno Nacional.

Manifestantes en Aguascalientes. l Foto: Mariana Vázquez l El Sol del Centro

Aguscalientes también se vistió de blanco y morado para protestar en defensa de la SCJN, 500 personas se reunieron en la Plaza de la Patria y mostraron su descontento por las violaciones del gobierno y simpatizantes de Morena.

Los chihuahuenses no se detuvieron para protestar aún con la lluvia presente, al pie del Ángel de la Libertad, se reunieron para mandar el mensaje de que no permitirán que la Constitución se toque. Al grito de "La Corte no se toca”, “Que no se respete la Constitución y no se prostituya”, y “Viva México”, salieron en defensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Marcha en Morelia por la defensa de la SCJN duró media hora

En Morelia, Michoacán la marcha por la SCJN ocurrió sin contratiempos, de hecho, sólo duro media hora y después, los ciudadanos terminaron con la concentración.

Pocos morelianos salieron al centro de la ciudad para manifestarse. l Foto: Filiberto Ponce l El Sol de Morelia

En las inmediaciones del centro de Morelia, 300 personas exigieron que se respete la ley y la voz de los mexicanos.

🗣️| Marcha en defensa de la SCJN, las organizaciones participantes en la movilización destacaron Somos Toluca Libre, FRENA, el Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México, Agentes del Cambio Toluca, Entre Otros



📸Luis Rodríguez| El Sol de Toluca pic.twitter.com/jpsanPMysm — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) May 28, 2023

En Toluca, las organizaciones participantes en la movilización fueron Somos Toluca Libre, FRENA, el Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México, Agentes del Cambio Toluca, Ciudadanos con Causa y el Consejo Supremo Otomí Autónomo del Estado de México, entre otros.

"El gobierno de López Obrador, no conforme con meterse con el INE ahora quiere tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde aquí le decimos que la Suprema Corte no se toca, desde aquí le decimos que la Suprema Corte se respeta", manifestó Misael Romero, coordinador general del colectivo Somos Toluca Libre.

Exigen a AMLO un alto a los ataques contra Norma Piña

Manifestrantes de Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas hicieron una llamado de atención para el presidente López Obrador, pidieron que cese los ataques en contra de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña en las conferencias matutinas.

“El actual gobierno quiere someter a nuestras instituciones ciudadanas, el INE, el INAI y va por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde esta concentración ciudadana enviamos un mensaje al gobierno, un mensaje enérgico y con respeto, si usar palabras ofensivas: presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca, nuestra Constitución no se toca”, dijo un manifestante originario de Veracruz.

En los tres estados, los contigentes fueron de entre 200 y 300 personas, los manifestantes coincidieron en que esperan que se aplique la justicia en el país, con carteles en mano se mostraron consignas como #LaLeyeslaLey, #Lacortenosetoca a fin de que el gobierno federal respete las leyes.

La marcha convocada por distintas organizaciones civiles, en la que participaron al rededor de 50 ciudades, se llevó a cabo este domingo 28 de mayo, como una manifestación pacífica que comenzó a partir de las 10:30 am.

La convocatoria se extendió a través de redes sociales, con el nombre “La Suprema Corte no se toca”, con el objetivo de defender al Máximo Tribunal de los constantes ataques provinientes de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa morenista para que los ministros de la Corte sean electos mediante el voto popular.

Con información de Javier Divany