Qatar Airways regalará 100 mil vuelos a personal médico que lucha contra Covid-19

La aerolínea Qatar Airways regalará a personal médico un total de 100 mil boletos de avión como reconocimiento a su labor en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

La embajada de Qatar en México informó que los boletos se regalarán a través de un sorteo que comenzó este lunes 11 de mayo a las 16:00 horas y que terminará hasta las 16:00 horas del 18 de mayo. Para lo cual previamente se tiene que realizar un registro en la siguiente página: https://www.qatarairways.com/en/offers/thank-you-medics.html?CID=ORALL923450

"Ahora es nuestro turno de devolver algo a los que están en primera línea de salud. No hay palabras o gestos suficientes para pagar a estos valientes hombres y mujeres, pero esperamos que nuestra pequeña oferta de un vuelo gratuito en Qatar Airways les permita disfrutar de unas merecidas vacaciones, visitar a familiares y amigos o explorar un destino que siempre han soñado, ya que las restricciones de viaje comienzan a disminuir", explicó el presidente ejecutivo del Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker.

Our mission in recent months has been #TakingYouHome. Our healthcare heroes have been saving lives. To thank them, we’re giving away 100,000 return tickets to anywhere on the #QatarAirways network. Register at https://t.co/DmXa4ZXLqp #ThankYouHeroes pic.twitter.com/rweEFg4d5I — Qatar Airways (@qatarairways) May 13, 2020

Quienes resulten beneficiados podrán reservar hasta dos boletos de ida y vuelta en clase económica, uno para ellos y otro para un acompañante, a cualquier parte de la red global donde opera la aerolínea.

Los tickets deben reservarse antes del 26 de noviembre, con un viaje válido hasta el 10 de diciembre de 2020. Serán pasajes flexibles, con un número ilimitado de cambios de destino o fecha permitidos sin ningún cargo. La tarifa y los recargos no se aplicarán a los boletos, pero sí se aplican tasas de aeropuerto.

Además, se les ofrecerá a los ganadores un bono con 35 por ciento de descuento para canjear en los puntos de venta "Qatar Duty Free" en el aeropuerto Hamad International Airport (HIA) en Doha, válido hasta el 31 de diciembre de 2020.