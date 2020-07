[Exclusiva] Nunca voy a decir que un desaparecido está muerto: Rosario Piedra

Ayotzinapa se convirtió en “la mentira histórica”, afirma Rosario Piedra Ibarra, quien en todo momento usa palabras de su madre, la líder del Comité Eureka y quien encabezó la lucha por los desaparecidos desde los años 70.

Rosario Piedra anhela transformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo, como imaginó Ponciano Arriaga en el año 1857, que deje de ser un aparato burocrático y bajo esa visión investigar, entre otros, qué pasó con los 43 normalistas de Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Anticipa que podría venir una nueva recomendación de la CNDH bajo esta visión.

Omar Flores | El Sol de México

Hacer menos de 24 horas denunció amenazas provenientes del estado de Jalisco, al ingresar al edificio del Centro Histórico se observa poca seguridad. El escritorio que está frente a ella en la conversación está atiborrado de documentos, sobresale su computadora, el iPad, un celular que no deja de recibir mensajes. Ella no usa cubrebocas.

Deja claro que no se va a dejar intimidar ante las amenazas que ha recibido y que va a continuar en su lugar por la defensa de los derechos humanos sin personal especializado o autos blindados, aunque “sí tomo mis precauciones”.

De su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: “no tengo ningún compromiso con ningún funcionario. El presidente es una persona a quien yo respeto mucho, tengo admiración, lo conozco desde hace mucho, pero no me voy a someter a nadie y él lo sabe”.

Afirma que no ha sido omisa y está muy clara sobre las críticas sobe algunos temas como la presencia del Ejército en materia de seguridad pública. “Estoy en contra de la militarización es algo que siempre hemos dicho”. Explica que la comisión ahí no actuó debido a que hacerlo habría implicado iniciar un proceso de inconstitucionalidad en el que la institución no tenía facultades.

Bajo la imagen una pintura imponente José María Morelos y Pavón con Los Sentimientos de la Nación en la mano, asegura, en entrevista con El Sol de México, que en el caso Ayotzinapa “la verdad tiene que salir, se tiene que probar, no como ‘la verdad histórica’ que al tiempo cayó”.

Celebra que por fin se esté tratando de esclarecer este caso tan emblemático y lamentable de desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Cuando llegué a la CNDH observé que había muchas inconsistencias, carpetas, cajas de expedientes y lo que se daba a entender era el fortalecer la llamada ‘verdad histórica’”.

A su llegada a ese organismo, el 7 de noviembre del año pasado se retomaron las investigaciones, pero “como son cosas confidenciales no puedo abundar en detalles, pero vamos a “emitir un reporte o si es necesaria una recomendación”.

Asegura que poco a poco se está conociendo la verdad, misma que se pudo haber conocido desde que estuvo el Grupo de Expertos en el país y aportaron pruebas, “pero donde lamentablemente decían de las trabas que se habían topado y que el mismo presidente Enrique Peña Nieto, cuando iban a seguir una determinada línea de investigación para dar con el paradero de los jóvenes, las detuvo”.

“Siempre creí que era ‘una mentira histórica’, ahora hay más elementos para decirlo”.

-¿Los jóvenes fueron asesinados?

No, yo nunca voy a decir que un desaparecido está muerto, jamás. Como dice mi madre: “no los matamos ni con el pensamiento”. Hay que partir del hecho de que están con vida, porque si de antemano decimos eso, le estamos dejando el campo abierto a sus captores. Y si ese lamentable hecho ocurrió tendrán que decir por qué o cómo. Pero vivos se los llevaron, vivos los queremos.

-¿Caiga quien caiga?

Pues caiga quien caiga, la justicia no es para unos sí y para otros no.

-¿Si se descubre que los jóvenes estaban ligados al crimen organizado?

Yo no creo esa versión. Esa es la versión fácil. Si se descubriera debe haber elementos probatorios, no sólo es decirlo.

-¿La verdad, aunque duela?

La verdad tiene que salir, pero siempre y cuando se pueda probar no como la verdad histórica que al tiempo cayó.

-¿Cuál es su proyecto en la reforma de la CNDH, cuál es su visión, su ideal de transformación?

El que no sea un aparato burocrático. Que si hay una queja se le dé respuesta lo más pronto posible. Que los recursos se destinen a fortalecer las visitadurías. Que tengamos personal de carrera. Hacer de la CNDH una comisión eficaz, eficiente y que dé respuesta pronta. -¿Y dónde quedarían las víctimas de los delitos?

Precisamente, serían el motivo principal de esta reforma. Que todos los visitadores estén dedicados a atender las quejas y los reclamos de las víctimas en lugar de ir a foros o promociones, que eran un pretexto para desviar recursos. Yo quiero que todo el presupuesto se vaya directamente a atender las quejas de las víctimas y darles pronta solución.

-Sobre el diagnóstico de la Comisión y la salida de los visitadores se insinuó actos de corrupción al interior de la dependencia, ¿se acabó la corrupción en la CNDH?

Bueno, si detectamos corrupción lo vamos a denunciar. No puedo hablar por ahora, está en curso toda una investigación.

-¿Se habla que en la CNDH hay gente cercana del Comité Eureka?

Hay algunos familiares de desaparecidos, no todo el Comité Eureka, a veces exageran.

-¿No hay amiguísimo?

No. Son víctimas y van a preocuparse por defender a otras víctimas.

-Por cierto, ¿es real que usted aumentó su salario en un escenario en donde el presidente pide austeridad?

Yo no sé por qué lo hacen polémico el tema de mi salario. Yo me apegó a la ley de austeridad republicana y sin embargo se dice que yo sigo ganando más que el anterior presidente de la CNDH y bueno, no hay pruebas. Yo puedo probar que mi salario es el que aparece en la nómina, 106 mil pesos eso es lo que gano, netos.

-¿México atraviesa una crisis de violencia, inseguridad y violaciones a derechos humanos?

Desafortunadamente, no desaparecen las herencias que son de más de 30 años, de toda este inseguridad, corrupción e impunidad que ha prevalecido en el país. Vemos que se están haciendo esfuerzos por acabar con esto, pero que sin embargo no se acaba de la noche a la mañana y como CNDH tenemos que hacer nuestra parte.

-En materia de derechos humanos ¿cuáles son los principales delitos que se cometen hoy en México?

Hay una gama muy amplia, porque los derechos humanos son muchos. Algo que creció durante la pandemia fue la violencia hacia las niñas y mujeres. Se pensaba que los hogares era el lugar más seguro, y sin embargo la realidad nos dice que no es así. Se ha visto afectado el derecho a la salud, porque también lamentablemente, el servicio de salud está deteriorado y se está renovando y eso es lo que tenemos que coadyuvar.

-¿Usted ve posibilidades que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las medidas iniciadas, revierta esta crisis en materia de derechos humanos? Está haciendo su mejor esfuerzo